Andressa Urach e o ex-marido comemoram o aniversário de 3 anos do filho

Andressa Urach e o ex-marido, Thiago Lopes, mostraram que, em nome do filho Leon, a paz pode ser possível, mesmo após uma separação marcada por polêmicas e acusações. O reencontro dos dois aconteceu na festa de aniversário de 3 anos de Leon, onde não só celebraram o momento de alegria do filho, mas também a superação de um período conturbado. O ex-casal, que viveu intensos desentendimentos públicos, como brigas nas redes sociais e disputas judiciais pela guarda do garoto, compartilhou registros do evento em suas redes sociais.

Em uma das postagens, Andressa expressou o sentimento de união com palavras que revelam o que só eles entendem: "Uma história que só nós sabemos e vocês podem imaginar. Feliz aniversário, meu filho Leon! Te amamos mais do que tudo!", escreveu, acompanhada de uma foto ao lado de Thiago. Essa imagem, com um ar de reconciliação, contrastava com os tempos difíceis que o relacionamento dos dois atravessou, especialmente durante os episódios que marcaram o fim de seu casamento.

No passado, Andressa e Thiago protagonizaram uma série de trocas de acusações. Em fevereiro de 2023, a influenciadora alegou que o empresário a impedia de ver o filho, mencionando até um episódio em que ele teria jogado suas coisas e as de Leon na rua. Thiago, por sua vez, retrucou, alegando que ela tinha liberdade para ver o filho, mas que, quando o fez, não quis ficar por muito tempo. Ele chegou a gravar vídeos e postar conversas privadas para defender sua versão dos fatos, enquanto Andressa se sentia difamada e acusada de inventar mentiras sobre ele.

Apesar das tensões, a festa de Leon parece ter sido o momento de recomeço para ambos, uma chance de colocar os desentendimentos de lado pelo bem do filho. Andressa, que também é mãe de Arthur Urach, de 19 anos, reafirmou sua dedicação à família, deixando claro que a prioridade agora é o bem-estar de Leon. Para ela, o passado conturbado não define o presente, e ela segue firme com sua vida, focada em seu trabalho como empresária e criadora de conteúdos adultos.