Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira (14/2)

RECUPERAR O TEMPO

Data estelar: Mercúrio ingressa em Peixes.

Recuperar o tempo perdido é impossível, porque o tempo não é uma coisa que se esconda, se ganhe ou se perca, e já que seria impossível definir exatamente o que o tempo é, vale a licença poética na tentativa de explicar o inexplicável.

Sentir que se perdeu tempo e ter vontade de o recuperar é uma atitude nobre que, no entanto, precisa ser administrada com sabedoria e leveza, porque senão a alma corre o risco de transformar uma atitude nobre em ressentimento, se culpando amargamente pelos erros que cometeu.

Todos damos tropeços e cometemos insolências, e isso não porque devamos respeitar todas as regras, há algumas que merecem ser transgredidas, mas o pecado da insolência é colocar a soberba acima das necessidades. De toda maneira, só se recupera tempo com alegria e leveza.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)



Daí de dentro de sua alma, continue observando com imparcialidade tudo que acontece, porque o mais importante não é o que você percebe, mas desenvolver a capacidade de não tomar partido por nada nem por ninguém.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)



Nem todas as pessoas com que você precisa tratar são de seu agrado, mas você deverá tratar com elas mesmo assim, porque há interesses que unem vocês. Esse tipo de relacionamento sem coração é muito desgastante.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)



O que tiver de fazer, faça-o de imediato sem pestanejar sequer, porque se começar a argumentar no âmbito barulhento da mente, acabará por não fazer nada, e cansará sua alma. Nada cansa mais do que não fazer nada.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)



Questione suas certezas, faça esse humilde exercício no íntimo de sua alma, porque se você o fizer bem feito, sairá da experiência com o coração enriquecido com muitas certezas puras, e terá se livrado dos equívocos.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Todas as suspeitas que você tiver acumulado na alma precisam, a partir de agora, ser devidamente investigadas, para separar o joio do trigo, isto é, a paranoia da verdadeira suspeita. Faça isso para jogar bem.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)



As pessoas são as mesmas de sempre, mas isso não quer dizer que elas não tenham direito a surtar de vez em quando e parecer que se transformaram em outras completamente diferentes. No mundo atual, surtar é natural.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)



Muitos pequenos detalhes foram desconsiderados e a partir de agora esses retornam à cena para que você lhes dê a devida atenção. Não será fácil nem difícil, apenas será a continuidade necessária para tudo dar certo.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)



Tome as iniciativas que achar pertinentes, mas tenha a delicadeza de observar as reações das pessoas também, porque nesta parte do caminho seu regozijo não há de ser dependente de atropelar nada nem ninguém.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Mantenha o movimento, porque o dinamismo ajudará você a solucionar muitas coisas que as pessoas andam discutindo teoricamente, sem se atrever a fazer nada prático para resolver. O dinamismo resolve tudo.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

As polêmicas são desgastantes, porque as pessoas não pretendem modificar suas opiniões, elas apenas querem parecer inteligentes e anseiam por ter a última palavra, possuir o argumento insofismável.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Agora é aquele momento de fazer as contas para manter tudo funcionando direito, e se a conta não fechar, não importa, procure tocar a bola para frente e dar continuidade a tudo. A conta não está fechando para ninguém.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Argumentos não faltam para chutar o balde, aliás, sobram, porém ainda que as argumentações sejam inteligentes, são também desprovidas de coração, resultam de cansaço apenas. Por isso, melhor descansar e pegar leve.