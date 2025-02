CCBB recebe o Grupo Ofá no encerramento da turnê 'Obatalá'

O CCBB Brasília recebe a edição de encerramento da turnê Obatalá: uma conexão Salvador-África-Brasil, do Grupo Ofá, nos dias 18 e 19 de fevereiro, às 12h. O projeto celebra a cultura afrodiaspórica e conta com oficinas de percussão e dança afro, no dia 18, além de um show especial da cantora Irma Ferreira no dia 19. A entrada é gratuita, mas os ingressos devem ser retirados antecipadamente no site oficial do CCBB.

Diretamente de Salvador, o grupo Ofá levará ao CCBB um repertório que inclui cânticos aos orixás e composições de artistas brasileiros como Caetano Veloso, Gilberto Gil, João Donato, Nelson Rufino e Zeca Pagodinho. “Nós experimentamos também, indo além das harmonias do terreiro, buscando espaço para nossa música negra e popular”, destaca Iuri Passos, diretor musical do grupo.

A oficina de percussão afro, coordenada por Iuri Passos, ensinará técnicas aplicadas aos instrumentos da orquestra musical do candomblé, promovendo o resgate e a fusão de influências das culturas afrodescendentes. Para participar, é necessário se inscrever pelo site oficial do CCBB.

A segunda oficina do dia 18 será a de dança afro, conduzida por Luciana Baraúna. A atividade começa com uma preparação corporal, incluindo alongamentos e condicionamento físico. Luciana utiliza uma técnica inspirada nas mulheres negras do candomblé da Bahia, explorando movimentos que estimulam a mobilidade e a consciência corporal.