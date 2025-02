Prime Video confirma terceira temporada de Os Anéis de Poder

Por Ana Carolina Alves*—Na quinta-feira (13/2), a plataforma de streaming Prime Video confirmou que a terceira temporada de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder está em pré-produção e começará a ser filmada durante a primavera de 2025, que se inicia em março nos Estados Unidos, com a nova produtora da série, o Shepperton Studios, do Reino Unido. Além disso, os três diretores — Charlotte Brändström, Sanaa Hamri e Stefan Schwartz — farão parte desta temporada. A série de sucesso global já atraiu mais de 170 milhões de espectadores em todo o mundo.

Leia também: Cacá Diegues exalta cinema brasileiro e diz que produção "não vai morrer nunca"



O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder é uma série de streaming baseada no romance de fantasia O Senhor dos Anéis, de J. R. R. Tolkien. A série se passa milhares de anos antes de A Sociedade do Anel, primeiro filme da trilogia, e explora a história da criação dos grandes anéis de poder, reinos e heróis.

Leia também: Atores e escritores lamentam a morte de Cacá Diegues



A série tem sido um sucesso desde o lançamento, com uma base de fãs global ampla e altamente engajada. Os críticos elogiaram a série pelo escopo épico e valor de produção, e as duas primeiras temporadas receberam o Certificado Fresh no Rotten Tomatoes. A primeira temporada continua sendo a maior estreia de série na história do streaming da Amazon e a segunda temporada é a de retorno mais assistida em termos de horas de exibição.

Leia também: No ar na reprise de 'Tieta', Rosane Gofman estreia peça no Rio nesta sexta (14/2)



Charlotte Brändström, que atuou como produtora co-executiva e dirigiu vários episódios nas duas primeiras temporadas, retorna como produtora executiva e diretora da terceira temporada. A ela se juntam a diretora Sanaa Hamri, que dirigiu vários episódios na segunda temporada, e o diretor Stefan Schwartz, que marca seu primeiro envolvimento com a série. Cada diretor supervisionará diversos episódios da próxima temporada.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel