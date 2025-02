Barboltian, de Clash Royale, lança hit vencedor do Grammy de Michael Bolton

Reprodução / Internet

O personagem de videogame Barboltian, conhecido por sua relevância em Clash Royale, ganha vida em uma parceria entre Sony Music Publishing e Supercell, com distribuição de The Orchard, para recriar uma das maiores músicas românticas de todos os tempos. Clash Royale faz parte de uma franquia com 4 bilhões de downloads e faturamento superior a US$ 14 bilhões. O título foi lançado em 2016, e a Supercell, criadora do jogo, tem observado que os jogadores mais antigos têm abandonado o jogo nos últimos anos.

Diante disso, a equipe entrou em contato com o lendário escritor e compositor vencedor do Grammy, Michael Bolton, para recriar um dos seus maiores sucessos e transmitir uma mensagem especial de Valentine’s Day aos fãs. Michael Bolton aceitou trabalhar com a equipe de Clash Royale para criar uma adaptação extraordinária do seu grande sucesso How Am I Supposed to Live Without You.

O Bárbaro de Clash Royale, que canta com Michael Bolton, é um dos personagens mais conhecidos no mundo dos videogames. Inspirado nas canções românticas da década de 1990, o Bárbaro aderiu ao mullet e deixou o bigode ainda mais marcante. Por tempo limitado, o Bárbaro agora é Barboltian!

A canção já está disponível no Youtube nas principais plataformas de streaming.

Michael Bolton disse: "How am I Supposed to Live Without You foi um sucesso duas vezes na minha carreira, e eu estou muito animado para vê-la atingir uma nova geração por meio dessa colaboração com o Barboltian".

Barboltian disse: … nada. Ele não é muito de conversar, mas adora cantar!

Clash Royale é um jogo de estratégia com combates 1×1 rápidos em que os jogadores devem destruir as torres dos oponentes. Para isso, é preciso coletar cartas e construir uma equipe a partir das mais de 100 tropas disponíveis e liderá-las na arena para superar os oponentes. Para se juntar ao Bárbaro (foi mal… ao Barboltian) e aos milhões de jogadores de todo o mundo na arena de Clash Royale.

Sobre a Supercell

A Supercell é uma empresa de jogos com sede em Helsinque, Finlândia, e escritórios em São Francisco, Seul e Xangai. Desde o seu surgimento em 2010, a empresa já lançou seis jogos no mercado global: Hay Day, Clash of Clans, Boom Beach, Clash Royale, Brawl Stars e Squad Busters. A Supercell almeja criar jogos que engajem as pessoas e que fiquem para sempre em seus corações.

Sobre Michael Bolton

Michael Bolton, cantor vencedor de vários Grammys e indicado ao Emmy, já vendeu mais de 65 milhões de discos em todo o mundo, possui nove músicas que chegaram ao primeiro lugar das paradas, além de álbuns no Top 10. Ele compôs canções populares para ícones de diversos gêneros, como Barbra Streisand, Cher e KISS. Dentre suas colaborações, figuram nomes que vão de Luciano Pavarotti e Ray Charles a Lady Gaga, Dolly Parton e Bob Dylan. Bolton virou uma febre na internet com o vídeo indicado ao Emmy "Captain Jack Sparrow", de The Lonely Island, que obteve mais de 250 milhões de visualizações e uniu gerações de fãs.

