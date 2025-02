Após passar mal em show, Alcione tem estado de saúde atualizado

Foto: Instagram/Felipe Souto Maior/AgNews Alcione

Alcione, de 77 anos, garantiu aos fãs que está bem após passar mal durante um show no Recife, na sexta-feira (14). A cantora precisou interromper a apresentação no tradicional baile de Carnaval Enquanto isso na sala da justiça, mas já retomou sua agenda normalmente.

"Hoje eu estou aqui para dizer a vocês que o que eu tive ontem foi só um ligeiro mal-estar. Tiveram que me levar para o hospital, claro, para ver se não era nada demais, mas hoje eu já estou aqui, inteira e à caminho da luta", afirmou em um vídeo publicado neste sábado (15). Na legenda, reforçou: "Inteira e pronta para a luta! Obrigada pelo carinho!".

Durante o show, Alcione demonstrou desconforto e pediu ajuda. "Pessoal, vou precisar parar o show um pouco. Não me senti bem no camarim. Alguém me abana aqui, por favor", disse. Após um breve intervalo para trocar de roupa, ela retornou ao palco com um vestido mais leve e finalizou a apresentação.

Segundo sua assessoria, a artista segue com sua agenda de compromissos e já está a caminho de Natal (RN), onde se apresenta neste sábado.





