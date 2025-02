Bafta 2025: 'Conclave' ganha prêmio de Melhor Filme

Na trama, o cardel Lawrence, vivido por Ralph Fiennes (“O Jardineiro Fiel” e “O Paciente Inglês”), é quem conduz o conclave para a escolha do novo pontífice após a morte súbita do então líder mundial da Igreja Católica. - (crédito: Divulgação)

O filme Conclave ganhou o prêmio de Melhor Filme nos Prêmios Bafta 2025, conhecido como Oscar britânico. A premiação foi realizada neste domingo (16/2), em Londres, Reino Unido. A transmissão no Brasil foi feita pela TNT e pela Max.

O longa acompanha os eventos que seguem a morte do papa, quando os cardeais se reúnem para decidir quem será o novo pontífice. Lawrence, conhecido como Cardeal Lomeli (Ralph Fiennes), é escolhido para conduzir o conclave e acaba no centro de uma conspiração ao descobrir um segredo do falecido papa que pode abalar os alicerces da Igreja. A assembleia sigilosa é tomada por uma série de reviravoltas que tornam as votações cada vez mais acirradas.

Com direção de Edward Berger, a obra cinematográfica concorria ao lado de Anora, O brutalista, Um completo desconhecido e Emilia Pérez. O elenco conta com nomes como Ralph Fiennes, Isabella Rossellini e Stanley Tucci e está indicado a 8 categorias no Oscar, incluindo a de Melhor filme.

