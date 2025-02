Bafta 2025: confira a lista completa de vencedores do Oscar britânico

A edição 2021 do BAFTA TV Awards ocorreu no domingo (6/6) - (crédito: Divulgação)

Uma das principais premiações da temporada, o Bafta distribui os prêmios da edição 2025 neste domingo (16/2). O evento é conhecido como o Oscar britânico e será apresentado pelo ator David Tennant, famoso por ser o décimo doutor em Doctor Who, o prêmio é exibido no Brasil pela TNT e Max.

Os brasileiros estão representados em apenas uma categoria: Melhor filme em língua não-inglesa. Nela, Ainda estou aqui disputa a conhecida máscara dourada com Emilia Pérez, Tudo que imaginamos como luz, A semente do figo sagrado e Kneecap. Walter Salles é um queridinho da Academia do prêmio, o que pode ajudar o Brasil nessa disputa. Fernanda Torres, infelizmente, não concorre.

Para Melhor filme, troféu mais importante do evento, os indicados são O brutalista ,Um completo desconhecido, Conclave, Anora e Emilia Pérez. O longa Anora é favorito, mas a o Bafta costuma supreender e não será estranho se qualquer um deles conquistar a honraria final.

Confira a lista completa de vencedores:

Melhor Filme de Língua Não-Inglesa

Tudo Que Imaginamos Como Luz

Emilia Pérez (vencedor)

Ainda Estou Aqui

A Semente do Fruto Sagrado

Kneecap

Melhor Filme

O Brutalista

Um Completo Desconhecido

Conclave

Anora

Emilia Pérez

Melhor Direção

Jacques Audiard, Emilia Pérez

Sean Baker, Anora

Edward Berger, Conclave

Brady Corbet, O Brutalista

Coralie Fargeat, A Substância

Denis Villeneuve, Duna: Parte 2

Melhor Ator

Adrien Brody, O Brutalista

Timothée Chalamet, Um Completo Desconhecido

Colman Domingo, Sing Sing

Ralph Fiennes, Conclave

Sebastian Stan, O Aprendiz

Hugh Grant, Herege

Melhor Atriz

Saoirse Ronan, The Outrun

Cynthia Erivo, Wicked

Karla Sofía Gascón, Emilia Pérez

Mikey Madison, Anora

Demi Moore, A Substância

Marianne Jean-Baptiste, Hard Truths

Melhor Ator Coadjuvante

Clarence Maclin, Sing Sing

Kieran Culkin, A Verdadeira Dor (vencedor)

Guy Pearce, O Brutalista

Jeremy Strong, O Aprendiz

Yura Borisov, Anora

Edward Norton, Um Completo Desconhecido

Melhor Atriz Coadjuvante

Selena Gomez, Emilia Pérez

Ariana Grande, Wicked

Felicity Jones, O Brutalista

Jamie Lee Curtis, The Last Showgirl

Isabella Rossellini, Conclave

Zoe Saldaña, Emilia Pérez (vencedor)

Melhor Roteiro Original

Kneecap

Anora

O Brutalista

A Verdadeira Dor

A Substância

Melhor Roteiro Adaptado

Emilia Pérez

Um Completo Desconhecido

Conclave

Nickel Boys

Sing Sing

Melhor Trilha Sonora

O Brutalista (vencedor)

Conclave

Robô Selvagem

Emilia Pérez

Nosferatu

Melhor Som

Blitz

Duna: Parte 2 (vencedor)

Gladiador 2

A Substância

Wicked

Melhor Filme de Animação

Flow

Divertida Mente 2

Wallace & Gromit: Avengança

Robô Selvagem

Melhor Curta-Metragem de Animação Britânico

Adiós

Mog’s Christmas

Wander to Wonder

Melhor Curta-Metragem Britânico

Stomach Bug

The Flowers Stand Silently, Witnessing

Marion

Milk

Rock, Paper, Scissors

Melhor Elenco

Um Completo Desconhecido

Anora

Conclave

Kneecap

O Aprendiz

Melhor Filme Infantil

Flow

Menino e o Mestre

O Robô Selvagem

Wallace & Gromit – Avengança (vencedor)

Melhor Fotografia

Conclave

Duna: Parte 2

Emilia Pérez

Nosferatu

O Brutalista

Melhor Figurino

Wicked

Nosferatu

Um Completo Desconhecido

Blitz

Conclave

Melhor Documentário

Black Box Diaries

Filhas

No Other Land

Super/Man – A História de Christopher Reeve

Will & Harper

Melhor Edição

Anora

Conclave

Duna: Parte 2

Emilia Pérez

Kneecap

Melhor Cabelo e Maquiagem

Duna: Parte 2

Emilia Pérez

Nosferatu

A Substância

Wicked

Melhor Filme Britânico

Bird

Blitz

Conclave

Gladiador 2

Hard Truths

Kneecap

Lee

Love Lies Bleeding: O Amor Sangra

The Outrun

Wallace & Gromit – Avengança

Melhor Diretor ou Roteirista Estreante

Rich Peppiatt, Kneecap (vencedor)

Dev Patel, Monkey Man

Sandhya Suri, James Bowsher e Balthazar de Ganay, Santosh

Karan Kandhari, Sister Midnight

Luna Carmoon, Hoard

Melhor Design de Produção

Conclave

Duna: Parte 2

O Brutalista

Wicked (vencedor)

Nosferatu

Melhores Efeitos Visuais

Better Man: A História de Robbie Williams

Duna: Parte 2 (vencedor)

Gladiador 2

Wicked

Planeta dos Macacos: O Reinado