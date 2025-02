Leonardo expõe bebedeira nos Estados Unidos e faz confissão

Durante uma viagem de férias pelos Estados Unidos, Leonardo apareceu em um vídeo publicado por sua esposa, Poliana Rocha, no Instagram nesta terça-feira (18). O cantor surgiu reclamando de dores no corpo depois de uma noite de festa. Ainda sem saber ao certo o que aconteceu, ele brincou sobre a ressaca e arrancou risadas da influenciadora.

No vídeo, gravado dentro de um carro, Leonardo está de óculos escuros e vestindo uma jaqueta. Poliana, sempre bem-humorada, resolve provocá-lo e pergunta: "Amor, como que foi a cana ontem?".

O cantor, sem esconder o cansaço, responde de forma espontânea e confusa: "Eu não sei, eu tomei uma dor aqui no pé e no joelho. Eu não sei se eu caí, se me empurraram, se me bateram. O trem foi feio."

A influenciadora segue brincando com a situação e questiona se ele ainda está sentindo dor. Leonardo então confirma: "Tá doendo meu joelho e a parte da bunda.". No final do vídeo, Poliana não segura o riso e se diverte com o estado do marido, mas essa não foi a primeira vez que a influenciadora compartilhou momentos descontraídos durante a viagem.

No último sábado (15), ela já havia publicado outro vídeo nos stories do Instagram, mostrando Leonardo animado em uma roda de amigos. Na gravação, o sertanejo aparece cantando e dançando ao lado de cinco homens e uma mulher, aproveitando a noite. Sem mostrar o rosto, Poliana comentou ao fundo: "Gente, que que dá a cachaça, olha isso. Que que eu faço?". Além disso, ela ainda incluiu um texto na tela do vídeo, reforçando a brincadeira: "A cachaça antes de matar, humilha!!!".

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Leonardo e Poliana estão curtindo dias de descanso em San Antonio, no Texas, acompanhados de amigos. O casal, que está junto há mais de 20 anos, tem compartilhado diversos momentos da viagem nas redes sociais. A influenciadora postou uma selfie ao lado do cantor dentro do avião, mostrando a empolgação antes da chegada ao destino.

"Conexão para o nosso destino", escreveu na legenda. Além disso, também publicou fotos no feed do Instagram, destacando o quanto estão aproveitando as férias. "SAN ANTONIO… Férias com o marido Leonardo e amigos!!!!", escreveu. Leonardo, mesmo após a noitada intensa, não deixou de demonstrar carinho pela esposa e comentou na postagem: "Te amo", mostrando que, ressaca ou não, o casal segue aproveitando cada momento da viagem.