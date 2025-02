Shakira se recupera e faz show no Peru, mas clínica pode ser multada por vazar dados médicos

A cantora colombiana Shakira se apresenta durante o lançamento mundial de sua turnê 'Las Mujeres ya no Lloran', no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro - (crédito: Pablo PORCIUNCULA / AFP)

Após adiar sua primeira apresentação em Lima devido a problemas de saúde, Shakira se recuperou e subiu ao palco na capital peruana nesta segunda-feira, 17.

A cantora colombiana, que iniciou sua turnê Las Mujeres No Lloran no Brasil, precisou de atendimento médico emergencial no último domingo, 16, por conta de uma dor abdominal intensa. A internação levou ao cancelamento do show.

No entanto, a hospitalização de Shakira ganhou um novo desdobramento com uma possível violação de sua privacidade. A Clínica Delgado, onde a artista foi atendida, pode enfrentar penalidades severas após o vazamento de detalhes de seu histórico médico, de acordo com o jornal colombiano El Tiempo.

Informações sigilosas e até fotos do prontuário da cantora circularam nas redes sociais, levando o hospital a emitir uma nota oficial ressaltando que qualquer divulgação sem autorização é ilegal.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Possíveis sanções à clínica

O Ministério da Justiça e Direitos Humanos do Peru reforçou que dados médicos são protegidos por lei e que a divulgação sem consentimento representa uma violação do direito à privacidade. De acordo com o jornal, a Superintendência Nacional de Saúde do Peru já iniciou uma investigação no hospital e alertou que a penalidade pode variar de uma advertência até uma multa milionária, que, segundo a imprensa colombiana, pode chegar a R$ 2 milhões.

Enquanto isso, rumores sobre a causa da internação de Shakira tomaram as redes sociais. Especulações apontavam que a cantora teria sofrido uma intoxicação alimentar após consumir um prato típico peruano. No entanto, Aaron Snaiderman, diretor criativo da artista, negou as alegações. "Comi o ceviche e estava espetacular. Eles não sabem mais o que inventar", ironizou.