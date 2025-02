Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta (19/2)

DANDO CORDA

Data estelar: Lua míngua em Escorpião.

Antes da Era da Desinformação promovida por esse negócio bilionário que são as redes sociais, se alguém gritasse na rua “pega ladrão!”, era enorme a chance de que o aviso fosse verdade, mas (des)graças à relativização da verdade e à sua rebaixa à condição de mera opinião, a qual deve ser respeitada, porque todo indivíduo teria direito a ter a razão, nos dias atuais são os ladrões que gritam “pega ladrão!” para desviar a atenção, promovendo a devida excitação do entretenimento, e a massa torcendo a favor deles enquanto o crime rola solto.

O crime era antes uma exceção, agora é a regra, mas apesar de isso parecer o fim do mundo, é apenas o remédio amargo e de difícil metabolização, porque o Divino fez a sua intervenção e determinou que é dando corda ao crime que esse se enforcará sozinho.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Tudo tende a parecer mais difícil e denso do que verdadeiramente é, não porque o mundo ande um mar de rosas, é evidente que não, mas porque a alma, nesta parte do caminho, tende a perceber mais as sombras do que a luz.





TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Resolva as pendências, faça contato com aquelas pessoas com as quais precisa ajustar contas, este é um momento no qual, com mínimo esforço e muita boa vontade, você pode harmonizar o que antes era só conflito.





GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Observe os detalhes, porque ainda que sua mente pretenda grandes voos, é nos detalhes que você vai conseguir construir direito esse caminho grandioso com que a alma sonha. É nos detalhes que está a escrita divina.





CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Agora você pode aproveitar o tempo para relaxar um pouco e se divertir, porque não somente de esforço cotidiano se faz a construção do destino, mas também de momentos de dispersão em que a alma se despreocupa.





LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Proteja seus interesses, mas com elegância, sem partir para a hostilidade, este é um momento em que é preciso tomar cuidado porque as pessoas andam melindradas demais, levando a sério o que seria apenas uma piada.





VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Pense bem, pense direito, se por essas coisas misteriosas do destino sua alma se preocupar ou ficar ansiosa, é porque não está pensando direito. Quando você pensa bem, o cenário se amplia e fica gostoso.







LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

As questões financeiras hão de ser tratadas sem nenhuma ansiedade, porque ainda que você sofra certas limitações, se você permitir que a ansiedade se apodere dos pensamentos, aí a ansiedade do mundo inteiro surgirá.







ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Se tiver em mente alguma iniciativa, agora é a hora certa, mas cuidando, como sempre, para não atropelar ninguém, porque não se trata de agregar hostilidade a um ambiente que não precisa mais disso, não é?







SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Tome distância e fique em silêncio, neste momento contenha seus impulsos, dentro do possível, porque assim você ganhará terreno e poderá amadurecer melhor as atitudes que seria necessário tomar. Melhor assim.







CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Cuide para que ninguém manipule você, porque ainda que esse tipo de comportamento tenha sido normalizado, mesmo assim, quando você descobrir, sua alma não vai se sentir nada bem com a situação. Melhor evitar.









AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Otimize o tempo, porque ainda que a mente continue dispersa, se você fizer pouco, mas bem, verá que os resultados compensam. Evite lutar contra a dispersão, apenas a trate com indiferença, e continue na sua.





PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Permita-se viajar longe com sua mente, sem freios, sem compromisso com a realidade, porque agora é o momento de viver a liberdade que os compromissos cotidianos impedem, mas que a mente proporciona.