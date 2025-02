Ator Pablo Sanábio revela luta contra tumor cerebral

O ator Pablo Sanábio, que interpreta Onofre na novela Garota do Momento, esteve no programa Encontro nesta terça-feira (18) e compartilhou um momento delicado de sua vida: o diagnóstico de um tumor cerebral pouco antes de iniciar as gravações. Durante a conversa com Patrícia Poeta, ele relembrou os desafios enfrentados, incluindo a necessidade de adiar sua entrada na trama. Inicialmente, ele interpretaria outro personagem, Orlando, mas precisou se afastar para tratar a doença.

Sanábio contou que os primeiros sintomas surgiram de maneira inesperada e acelerada. Ele passou a sentir dificuldades cognitivas e episódios de confusão e esquecimento. "Eu estava um dia lendo uma conversa no WhatsApp e, de repente, eu não conseguia mais entender o que estava escrito ali. Pensei: ‘será que é uma ansiedade?’, e durou uma meia hora essa sensação. Passou isso, voltei a ler normal", relatou. No dia seguinte, os episódios de desorientação se intensificaram. "Fui para a academia, tomei café e falei: ‘vou ao mercado fazer compras’. Fui andando e, quando cheguei ao mercado, eu não sabia o que eu tinha ido fazer ali. Deu um branco. Voltei para casa, não sabia onde era a escola da minha filha, não sabia como pedir um Uber", acrescentou o ator.

A situação tornou-se ainda mais grave quando seu marido, Marcelo, o encontrou tendo uma convulsão. "O Marcelo, meu marido, falou: ‘Pablo, você está cansado, sobe para descansar’. Eu subi para o quarto e, em dois minutos, o Marcelo ouve um barulho. Ele chega no quarto, eu estou tendo uma convulsão, dessas intensas. O Marcelo fala que foi um momento muito louco para ele, ele achou que eu tivesse morrido ali", relembrou emocionado.

Diante dos sintomas alarmantes, Sanábio procurou ajuda médica. No primeiro atendimento, os especialistas não detectaram um tumor, mas exames de imagem realizados posteriormente revelaram a necessidade de uma cirurgia. "Eu operei com um neurocirurgião maravilhoso, um anjo na minha vida que eu agradeço todos os dias a ele, o Jânio Nogueira. Eu tive muita a boa sorte de tirar toda a lesão. Depois de 11 dias, saiu a biópsia, que é de um glioma cerebral de alto grau", revelou.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O diagnóstico trouxe um impacto significativo para o ator. "Para mim foi um choque naquele momento. Eu pensei: ‘vou fazer a cirurgia e vida que segue’. Mas deu esse diagnóstico, e eu tive que fazer radio e quimioterapia, como prevenção". Apesar das dificuldades, ele manteve uma visão otimista diante da doença. "Foi importante olhar para o diagnóstico e ver que não é uma sentença de morte. É muito importante a gente ver que o câncer, hoje em dia, tem muitas possibilidades de solução, a Medicina está muito avançada", refletiu.

Com força e esperança, Pablo Sanábio encara o futuro com determinação. "Quando eu tive o diagnóstico, eu falei: ‘é isso, vamos enfrentar, vamos para a frente’. Eu tenho muita vida para viver. Tenho uma filha de sete anos, Manuela, que é o amor da minha vida. Tenho meu marido, Marcelo, que é o amor da minha vida também. Eu tenho muita vida para vibrar, sabe?".