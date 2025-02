Gloria Pires vence processo contra uso indevido de meme icônico

A icônica frase "não sou capaz de opinar", dita por Gloria Pires durante a cerimônia do Oscar de 2016, se tornou um dos memes mais populares da internet. No entanto, o uso indevido da expressão por um site gerou uma batalha judicial que teve desfecho nesta terça-feira (18): a atriz saiu vitoriosa no processo e receberá uma indenização de R$ 15 mil.

O caso aconteceu quando o site Me Passa Aí – Edições, Produções e Empreendimentos, de propriedade de Cesar Augusthus Ferreira Marques, utilizou o meme e a imagem de Gloria Pires sem autorização. O portal usou sua famosa declaração para promover cursos de Direito, Administração e Engenharia no município de Bom Jesus do Itabapoana. Na publicidade, o meme foi transformado em uma questão de teste, com uma montagem da atriz.

A expressão surgiu durante os comentários de Gloria Pires sobre as premiações do Oscar, quando foi questionada sobre a vitória de Lady Gaga na categoria de Melhor Canção por Shallow, do filme Nasce Uma Estrela. Sem opinião formada, ela respondeu com a frase que rapidamente viralizou e se tornou parte do vocabulário popular da internet.

Esse não foi o único momento memorável da atriz durante a transmissão do Oscar. Ao lado de Arthur Xexéo e Maria Beltrão, Gloria também ficou marcada por respostas curtas e objetivas. Ao comentar sobre Divertidamente, da Pixar, disse apenas: "Não assisti". Na época, a atriz esclareceu suas declarações: "Claro que vi a maioria dos filmes, até porque não poderia participar de uma festa como aquela sem ter assistido aos filmes. Vi a maioria, porém alguns não, como os curtas e as animações. (…) Estava ali participando como se eu estivesse em minha casa com meus amigos."

