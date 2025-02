Edu Guedes fala sobre casamento com Ana Hickmann e planos de aumentar a família - (crédito: Observatorio dos Famosos)





No último domingo (16), Edu Guedes abriu o coração ao falar sobre seu relacionamento com Ana Hickmann. Em entrevista à CARAS Brasil, o chef de cozinha contou que conheceu recentemente toda a família da apresentadora e revelou detalhes sobre o casamento e os planos do casal para o futuro.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Edu não escondeu sua felicidade ao falar sobre o romance e mencionou o desejo de aumentar a família. "No momento estamos focados no casamento. Um passo de cada vez. Aumentar a família é um desejo nosso sim, mas tudo a seu tempo", declarou. O casal, no entanto, ainda não tem uma data definida para a união oficial, mas já escolheu onde a cerimônia será realizada. "Ainda não temos a data definida, mas posso adiantar que escolhemos o local por ser um lugar significativo para a Ana e para mim. Com essa decisão tomada, optamos por restaurar o espaço e estamos nesse processo", revelou o apresentador.

Nos últimos dias, novos detalhes do casamento vieram à tona. O casal optou por celebrar a união na Casa Gialla, fazenda de Edu Guedes localizada no interior de São Paulo. Apesar de manterem a data em sigilo, os preparativos estão a todo vapor.

Enquanto planeja o casamento, Ana Hickmann também passou por uma grande mudança em sua vida pessoal. A apresentadora, de 43 anos, se mudou oficialmente do antigo apartamento e agora está morando com o noivo. Em suas redes sociais, compartilhou uma novidade: abriu sua loja de "desapegos", onde está vendendo roupas e acessórios online.

Em seu Instagram, Ana revelou que colocou 181 itens à venda. "Eu tenho há algum tempo uma lojinha de desapegos, e hoje de manhã entrou um monte de coisa nova. Acabei de fazer mudança, comecei a limpar o guarda-roupa, e coloquei lá na lojinha… coisas lindas, com precinho bacana, moda sustentável", contou a apresentadora.