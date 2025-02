Yuri Lima compartilha foto de Nala fantasiada e encanta a web; veja

Na noite de terça-feira (18), o jogador Yuri Lima derreteu os seguidores ao divulgar fotos inéditas da filha, Nala, fruto de seu relacionamento com a cantora Iza. Com apenas quatro meses, a pequena já conquista o público com sua fofura.

Nas redes sociais, Yuri publicou uma sequência de momentos especiais, incluindo cliques de Nala e registros de lazer ao lado de seus cachorros.

Em um dos destaques, a bebê aparece vestida com uma fantasia rosa de pantera, completa com uma tiara de orelhinhas, sentada no sofá com uma almofada de apoio. Iza, por sua vez, também vem compartilhando registros encantadores da filha.

Recentemente, a cantora mostrou a bebê segurando a mamadeira sozinha, além de momentos à beira da piscina e no trabalho.

