Juliano, da dupla com Henrique, invade formatura e causa alvoroço; entenda

Na última quinta-feira (13/2), um momento totalmente inusitado tomou conta de uma festa de formatura em Palmas, Tocantins. O cantor Juliano, da dupla com Henrique, surpreendeu os convidados ao invadir a comemoração ao lado do cantor Grelo. A dupla chegou ao evento de motocicleta, sem avisar ninguém, e rapidamente se tornou o centro das atenções.

A presença inesperada dos músicos foi registrada em vídeos e logo viralizou nas redes sociais. Um dos registros, publicado no TikTok por uma das formandas, mostra Juliano e Grelo descontraídos, interagindo com os convidados e aproveitando a festa com muita animação.

De acordo com informações da assessoria de Henrique e Juliano, os cantores estavam na cidade e decidiram sair para um passeio de moto. No caminho, passaram pela festa e, sem pensar duas vezes, resolveram entrar para curtir o evento. Claro que os fãs aprovaram a atitude espontânea dos artistas e elogiaram o carisma e a simplicidade da dupla. Um internauta ainda comentou "meu sonho é morar em Palmas".

Outra usuária de uma rede social acredita ter visto a dupla, mas não ter reconhecido no momento: "eu posso muito bem ter visto um dos dois ou os dois na rua sem saber que eram eles", escreveu.

Esse não foi o único momento curioso envolvendo Henrique e Juliano nos últimos tempos. Recentemente, durante um show em Aracaju, Sergipe, a dupla protagonizou outro episódio divertido. Um fã arremessou uma peça íntima no palco, atingindo Henrique. Sem hesitar, o cantor pegou o item do chão e perguntou à plateia: "Foi você? Quem foi?". Como ninguém se manifestou, ele guardou a peça no bolso, arrancando risadas do público.

Vale lembrar que Henrique é casado com Amanda Vasconcelos e tem dois filhos, Helena e Miguel. Apesar disso, o momento foi visto com bom humor pelos presentes no evento.

