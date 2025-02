Ex-Fazenda Jakelyne Oliveira é encontrada caída no banheiro e vai para UTI

Jakelyne usou as redes sociais para relatar o ocorrido e tranquilizar os seguidores - (crédito: Observatorio dos Famosos)





A ex-participante de A Fazenda Jakelyne Oliveira precisou ser levada às pressas para um hospital em São Paulo na madrugada desta terça-feira (18/2) após ser encontrada desacordada no banheiro pelo noivo, o cantor Mariano. Diante da gravidade do caso, ela foi internada na UTI para observação.

Ainda durante a madrugada, Jakelyne usou as redes sociais para relatar o ocorrido e tranquilizar os seguidores. A modelo explicou que começou a se sentir mal na segunda-feira (17), enquanto participava de uma reunião com sua equipe. Segundo ela, a dor de cabeça intensa veio acompanhada de problemas na visão.

"Na madrugada dei um susto no mozão, mas graças a Deus estou bem, na UTI, em observação", afirmou. Ela relatou que perdeu as forças e desmaiou no banheiro antes de ser socorrida por Mariano.

"Quando o Ricardo (Mariano) chegou, eu estava literalmente caída no banheiro e sem forças para levantar. Corremos para o hospital. Se ele não tivesse chegado, eu ia ficar no banheiro, caída, até agora", contou. Já no hospital, Jakelyne descreveu o desespero que sentiu ao perceber que não conseguia se comunicar.

"Quando cheguei aqui (hospital) perdi completamente o raciocínio e não conseguia falar. Não conseguia falar. Foi uma das coisas mais desesperadoras da minha vida. Achava que estava tendo um AVC e entrei em desespero porque meu pai morreu de AVC. Mas graças a Deus está tudo bem", declarou.

Pela manhã, Mariano compartilhou um vídeo em que a influenciadora aparece realizando exames. Após ser avaliada por um neurologista, Jakelyne recebeu o diagnóstico de uma crise severa de enxaqueca com aura. "Foi uma crise de enxaqueca muito forte com aura. O córtex dá um sinal de que a enxaqueca vai vir. A minha foi essa questão da visão, comecei a perder uma parte da visão, ficou tudo embaçadinho", explicou.

A modelo disse ainda que os sintomas foram intensos e assustadores. "Como nunca tive isso e não preveni, deu essa crise muito forte de enxaqueca que parecia um AVC. Eu não conseguia falar e pensar. Não tinha força nos braços e nem nas pernas. Agora estamos esperando a neurologista falar os próximos passos e como evitar", concluiu.

