‘Café com Deus Pai’: por que livro viralizou e se tornou o mais vendido de 2024?

'Café com Deus Pai' propõe momento diário para devoção, oração e reflexão - (crédito: Reprodução/Café com Deus Pai)

O devocional Café com Deus Pai: porções diárias de paz, do pastor evangélico Junior Rostirola, foi o livro mais vendido na Amazon Brasil em 2024, segundo levantamento divulgado pela própria plataforma de vendas. A quarta edição da obra, que traz mensagens para cada dia de 2024, ocupa o primeiro lugar de uma lista de best-sellers de autoria predominantemente internacional.

Nesta terça-feira (20/2), a edição de 2025 ocupa a primeira posição entre as mais vendidas na categoria Religião e Espiritualidade e a quarta entre a venda geral de livros.

“Com o passar das horas do dia, envoltos por tarefas dos mais diversos tipos, precisamos de pausas para renovar nossas forças e seguir adiante”, conta a sinopse da coleção religiosa. “Uma forma de aproveitar bem as pequenas pausas é tomando um bom café. Esse tempo será ainda melhor se estivermos em boa companhia.”

A ideia do livro de Rostirola é proporcionar, portanto, um momento diário para devoção, oração e reflexão, a partir de trechos bíblicos e outras mensagens religiosas.

Experiência completa e diária

“Sim, Deus Pai deseja tomar café com você”, diz a página de abertura do site que vende não apenas o devocional, mas uma experiência planejada “para proporcionar a você a oportunidade de começar seus dias tomando um café na companhia de Deus Pai, com 35 porções de transformação que irão preparar você para enfrentar o dia com fé e coragem”.

Canecas, copos, filtros e até pó de café gourmet personalizados, portanto, fazem parte do pacote e podem ser adquiridos por meio da loja virtual.

Autor experiente

Junior Rostirola é formado e pós-graduado em teologia. Além de Café com Deus Pai, também é autor do livro Encontrei um pai, em que conta a própria história de vida. No site, o escritor se denomina “órfão de pai vivo” e diz que “é carinhosamente chamado de pai por muitos”.

Rostirola e a mulher dele, Michelle, são pastores da igreja evangélica Reviver, fundada por eles mesmos há 11 anos em Santa Catarina. Hoje, a comunidade religiosa tem extensões em outros estados do Brasil e no Haiti.

O autor também é fundador da Associação Escolhi Amar, que abrange projetos sociais destinados a crianças, adolescentes, mulheres e outras pessoas em situação de vulnerabilidade.

O autor também é fundador da Associação Escolhi Amar, que abrange projetos sociais destinados a crianças, adolescentes, mulheres e outras pessoas em situação de vulnerabilidade.

De onde surgiu

De acordo com o site, o projeto literário nasceu durante momentos pessoais de devocional do autor. “No decorrer do tempo, esses momentos pessoais ganharam as páginas de um livro, e o lançamento, que tinha como objetivo atingir a comunidade local, alcançou cidades e estados vizinhos.”

A partir da primeira edição, Porções diárias de fé, foram publicadas novas versões anualmente com mensagens diferentes para os novos dias do ano que se inicia. Apesar disso, porém, a página virtual reforça que a obra é “atemporal” e pode ser lida em qualquer ano. “Basta apenas abrir no dia que se encontra que lá haverá uma mensagem direto do coração de Deus Pai!”

K ids & teens

O devocional também possui uma versão especialmente para crianças, o Café com Deus Pai kids: meu super-herói, com ilustrações e linguagem acessível para crianças de 0 a 8 anos. “São 365 histórias cheias de aventura e emoção que irão envolver seus filhos e tornar o momento devocional superdivertido", aponta a descrição.

O Café com Deus Pai teens: viagem no tempo, por sua vez, é destinado a pré-adolescentes de 9 a 12 anos.

