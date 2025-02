Maíra Cardi desabafa sobre adaptação da filha à nova escola: "Exausta"

A mudança para Alphaville, em São Paulo, trouxe desafios para a influenciadora Maíra Cardi e, principalmente, para sua filha, Sophia, de 6 anos. A transição para uma nova escola tem sido um processo delicado, e Maíra compartilhou um sincero desabafo nas redes sociais sobre o impacto emocional que a adaptação tem causado na menina.

"Estou exausta, mas não é um cansaço físico, e sim mental. O que mais me desgasta é a questão da escola da Sophia. Conseguimos encontrar uma escola acolhedora, onde ela pode se adaptar gradualmente, mas ainda preciso estar presente com ela na sala de aula", revelou a influenciadora, destacando a importância de um ambiente seguro para o bem-estar da filha.

Leia também: BLACKPINK deixa o Brasil de fora da nova turnê

Segundo Maíra, Sophia ainda enfrenta dificuldades emocionais, especialmente após mudanças recentes que a marcaram profundamente. "Ela repete o tempo todo: ‘Puxaram minha avó de mim’. Isso deixou um trauma maior do que já existia. Por isso, a nova escola permite que eu fique com ela durante as aulas, para que se sinta segura", contou a empresária, ressaltando a necessidade de apoio materno neste momento.

Para tornar a adaptação mais leve, Maíra tem participado ativamente das atividades escolares da filha. "Fiz aula de violino, marcenaria, aprendi a fazer borboleta, aula de leitura, brincadeira no parque… Tem sido uma experiência sensacional, mas também extremamente cansativa", admitiu. Apesar do desgaste, ela acredita que sua presença tem sido fundamental para que Sophia se sinta acolhida.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Além das demandas emocionais da filha, Maíra ainda concilia uma rotina intensa de trabalho e decisões sobre a nova casa. "São muitos detalhes que exigem minha atenção, desde a escolha de colchões e lustres até questões administrativas do meu trabalho e da casa. Nada é mais perturbador e desolador para uma mãe do que ver seu filho não estar bem", desabafou.

Apesar das dificuldades, a influenciadora já percebe sinais de melhora na adaptação de Sophia. "Ela quer estar comigo o tempo todo. Faço tudo com ela no colo, até mesmo tarefas básicas do dia a dia. Quando precisei viajar para Campinas para um compromisso rápido, ela fez um escândalo para ir junto", relatou.

Ciente de que a jornada ainda será longa, Maíra mantém o otimismo e acredita que tudo faz parte de um processo. "Estou feliz porque ela está começando a se enturmar na escola, mas a jornada ainda é longa. No meio disso tudo, sinto falta de um tempo para mim, mas sei que esse momento vai passar", finalizou.