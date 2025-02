João Gomes apresenta novo lançamento musical com Mc Tuto e Fabinho Testado - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Nesta sexta-feira (21), João Gomes apresentará seu novo single "Lembrei de Nós". O artista é conhecido por sua voz marcante e autêntica no gênero do forró. Desta vez, ele se uniu em parceria com outros dois artistas: Fabinho Testado e MC Tuto, que fizeram parte da novidade que será lançará hoje nas paltaformas digitais.

Trajetória Mc Tuto o Fenômeno do Funk na Atualidade

Mais uma semana de atualização do Billboard Brasil Artistas 25, mas a liderança segue intacta: MC Tuto continua como o artista mais ouvido do Brasil.

O funkeiro está entre os 25 principais cantores do Brasil há 45 semanas e divide o top 3 com: Léo Foguete, na segunda posição, e Henrique e Juliano, fechando o pódio.

Além da participação em "Oh Garota Eu Quero Você Só Pra Mim", música mais ouvida do Brasil segundo o Billboard Brasil Hot 100, MC Tuto tem outras oito canções no ranking:

"Baribe" – 11º lugar

"Do Job" – 14º lugar

"2025" – 22º lugar

"A Danada Me Ligando" – 42º lugar

"Boy Besta" – 56º lugar

"E aí Como É Que Tá" – 73º lugar

"The Box Medley Funk 2" – 86º lugar

"Vida De Artista" – 92º lugar

O cantor é um fenômeno nas plataformas digitais e passou o primeiro mês do verão inteiro como segundo artista mais ouvido no Spotify, tendo 17 milhões de ouvintes mensais.