Padre Fábio de Melo gravará DVD no Marco Zero, no Recife: "Nosso berçário"

Contagem regressiva para o show que marcará a gravação do novo DVD do Padre Fábio de Melo, em Recife. Dessa vez, o cantor escolheu o Marco Zero — um dos principais pontos turísticos da cidade — para realizar a apresentação, prevista para o dia 6 de março, um dia após a quarta-feira de cinzas, às 19h.

"Recife será nosso berçário, a nossa maternidade", disse o músico, sobre o show. Em entrevista à Rádio Olinda, nesta sexta-feira (21/2), o padre disse que o fato de a gravação do DVD ocorrer um dia após a quarta-feira de cinzas significará um renascimento.

“Eu acho que todo mundo que está precisando renascer, de vez em quando, tem que ir lá no Marco Zero, respirar a energia daquele lugar e pensar: um dia essa cidade linda nasceu aqui. Eu quero nascer de novo aqui”, afirmou.

Na religião católica, as ideias do renascimento, da reflexão e do arrependimento estão em linha com o significado da quarta-feira de cinzas. O padre Fábio de Melo é figura carimbada em temas que abrangem combate à depressão e cuidados relacionados à saúde mental.

Depressão



A escolha do Marco Zero, em Recife, e o desejo de recomeço estão intimamente ligados a um momento em que o padre Fábio viveu em Pernambuco, em um show realizado no mês passado.

Durante sua participação na celebração dos 35 anos da Obra de Maria, ele abriu o coração sobre a luta contra a depressão, diante de mais de 40 mil pessoas, que lotaram o estádio da Arena de Pernambuco, no Grande Recife.

“Eu me encorajei a contar porque olhei nos olhos daquelas pessoas e encontrei amor. A gente só mostra a nossa alma quando se sente amado. E naquela noite eu me senti muito amado”, revelou à época.

A reação do público foi um abraço coletivo. O estádio lotado o acolheu não apenas como padre, mas sobretudo como ser humano. “Ali, quando eu disse (da depressão), o povo acolheu. Não como um padre que estava falando, mas como um ser humano pedindo ajuda”, contou.









Ajuda e tratamento

A sinceridade do padre Fábio de Melo escancarou um tema ainda cercado de preconceitos. “Muitas pessoas passam pelos problemas psíquicos sem coragem de pedir ajuda. Primeiro porque há um preconceito terrível contra a doença psiquiátrica”, explicou o padre.

Ele também alertou para a gravidade do problema. “Às vezes, a gente se acostuma a uma tristeza que se prolongou demais. A depressão é a intoxicação do cérebro. Precisamos desintoxicá-lo com hábitos saudáveis, alimentação, mas também com medicação. O remédio ajuda a retirar o peso que o cérebro está levando”, afirmou.