Neymar e Bruna pretendem se casar ainda este ano; saiba detalhes

Os rumores sobre um possível casamento entre Neymar Jr. e Bruna Biancardi ganharam força nesta sexta-feira (21), após uma declaração do fotógrafo Dan, que acompanha de perto a rotina do jogador. Em interação com seguidores no Instagram, ele comentou sobre os boatos que circulam nos bastidores e indicou que a união pode ser oficializada ainda este ano.

Questionado por um internauta sobre seu papel ao lado de Neymar, Dan esclareceu sua função e compartilhou o que ouviu recentemente. "Sou fotógrafo. Ontem eu ouvi uma pessoa falando que esse ano eles pretendem oficializar", afirmou. No entanto, ele fez questão de alertar que a informação não passa de uma especulação. "ATENÇÃO!!! Isso não é uma confirmação concreta! É uma especulação", destacou.

A relação próxima do fotógrafo com o craque inclui registros de sua trajetória na Arábia Saudita e, mais recentemente, no Santos. Durante a interação, Dan também aproveitou para elogiar Bruna Biancardi e a filha do casal, Mavie.

"Bruna é muito educada, carismática e atenciosa com todos. Merecedora de todo sucesso e reconhecimento. Já Mavie conquista a todos com o jeitinho espontâneo dela", disse ele.

