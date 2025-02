Filme sobre educação pública brasileira ganha prêmio no Festival de Berlim

O documentário brasileiro Hora do recreio (Playtime, em inglês), de Lucia Murat, recebeu, nesta sexta-feira (21/2), prêmio de menção especial do júri jovem da mostra Generation 14 plus na 75ª edição do Festival Internacional de Cinema de Berlim (Berlinale). O longa agora concorre, junto a outras 16 produções, ao prêmio de melhor documentário do evento, que se encerra no domingo (23/2).

Leia também: Filme brasiliense é selecionado para mostra de cinema em Berlim