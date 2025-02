Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda (24/2)

O RIGOR

Data estelar: Lua míngua em Capricórnio.

O rigor é a moeda preferida dos seres humanos no trato social, em primeiro lugar porque é algo familiar, rara é a educação que não seja rigorosa, nutrida pela convicção de que pelo rigor se fortalece a alma das crianças em nome de as preparar para um mundo hostil.

E como se isso fosse pouco para perpetuar o rigor no trato social, ainda por cima esse se associa ao medo de questionar se essa seria a única alternativa para construirmos uma sociedade, e na eventualidade de haver questionamentos interiores e secretos, esses acabam sendo deixados de lado, porque tornariam o coração mole demais.

Enquanto isso, pelo rigor continuamos nos maltratando mutuamente quando sabemos que somos pessoas muito melhores quando substituímos o rigor pelo trato cordial e generoso entre todos nós.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

O melhor de você é o que, neste momento, se mantém oculto, sob o manto do segredo, porque nessa dimensão se cozinham planos e estratégias que afetarão profundamente o devir. Continue amadurecendo seus planos mirabolantes.







TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Os compromissos, uma vez assumidos, colocarão em marcha o trabalho de outras pessoas, e isso há de ser considerado antes de sua alma assumir esses compromissos, de modo a depois não se arrepender de nada do que tiver assumido.









GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Há tempo para tudo, porque apesar de parecer que o dia é curto para tudo que a alma imagina, mesmo assim há tempo para tudo. É só não se deixar enganar pela ansiedade e continuar fazendo tudo que estiver ao seu alcance.









CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Pensar bem significa ir além do medo e da ansiedade, pensar bem é conseguir pensar sem o imperativo desejo de obter tais ou quais resultados. O regozijo de pensar bem é infinitamente maior do que o do orgasmo.







LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Tome as atitudes pertinentes para conter os efeitos negativos dos erros que as pessoas andaram cometendo, mas não se iluda com que agora você poderia virar a mesa completamente ao seu favor. Esta é apenas uma etapa.









VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

É necessário você ouvir o que desejaria não ouvir, porque se deixar passar a oportunidade de aproveitar o que as pessoas têm a dizer ao seu respeito, provavelmente continuará cometendo erros que não precisa mais.









LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Importa mesmo é que você aposte nas potencialidades que sua alma percebe, mesmo que de imediato não produzam resultados evidentes. Agora não é a hora da colheita, mas da semeadura, apostando em resultados futuros.











ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Leve a sério seus desejos, porque são imperativos e obscurecem sua capacidade de perceber a realidade com clareza, e de questionar as coisas que não se encaixam direito no panorama. Nem todo desejo merece satisfação.









SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

A única maneira de colocar ponto final nas questões que sua alma não pretende carregar ao futuro que se desenha, é tomar atitudes determinantes, desprovidas de grandes emoções, com a firmeza de quem sabe o que quer.









CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Parece difícil dizer o que você tem vontade, mas essa sensação de dificuldade durará até o momento em que você começar a se expressar, porque a partir de então você experimentará alívio, e não dificuldade.









AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Defenda seus interesses e consolide sua posição, e talvez para isso você precise ser mais firme do que o normal, surpreendendo as pessoas envolvidas, já que o habitual seria você fazer concessões e nada exigir.







PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Faça tudo com a maior criatividade possível, porque tentar repetir o que tenha dado certo outrora resultará em decepção, não porque não funcione, mas porque sua alma continuará sedenta por inovações e revoluções.