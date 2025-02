Caixa Cultural de Brasília recebe o baile do mestre Cupijó

Por Laura Cunha*

Começa nesta quarta (26/2) o Baile do Mestre Cupijó — Herança Musical do Baixo Tocantins. O evento proporciona uma imersão cultural nas tradições da Amazônia e celebra a obra de Mestre Cupijó, um dos principais nomes da música paraense. A programação inclui rodas de conversa, oficinas de percussão e muita música tradicional. O baile será de hoje até sexta-feira de fevereiro na Caixa Cultural Brasília, com entrada gratuita mediante retirada antecipada de ingressos na bilheteria.

O projeto busca homenagear e preservar a riqueza musical da Amazônia, além de apresentar ritmos, como siriá, banguê e mambo. "Por meio desses eventos, podemos correr o mundo e plantar as sementes amazônicas em outras regiões. Um punhado de sementes para que a floresta de sons da Amazônia floresça no seu quintal", destaca o percussionista Rafael Barros.

Mestre Cupijó foi um talentoso musicista, compositor e arranjador, cuja obra foi fortemente influenciada pelas manifestações culturais de sua região, como o samba de cacete e o banguê. Nessas tradições, a percussão e a voz desempenham um papel central nos momentos de agradecimento e celebração. "Acredito que todos nós temos a sensação de continuar levando a música do mestre Cupijó para o público conhecer, se divertir, dançar e perceber como a cultura brasileira é gigante e essencial para todos nós" destaca Rafael.

Amanhã, o percussionista irá ministrar uma oficina de percussão, proporcionando ao público uma imersão na música amazonense. Além de explorar os ritmos da região, a atividade reforça a importância desse gênero na cultura brasileira. "Temos um universo riquíssimo de manifestações culturais ainda pouco conhecidas e exploradas pela população. Ter acesso a esse conteúdo é uma experiência mágica e encantadora, como um banho em um igarapé gelado. Essas sensações estão presentes em nossos ritmos, em nossas artes, em nossas músicas", afirma Rafael. A oficina será das 16h às 18h.

Ainda na quinta-feira, dia 27, o elenco do Baile do Mestre Cupijó participará de um bate-papo aberto ao público, abordando a influência de Mestre Cupijó na música nacional e a importância da herança cultural amazônica. "As pessoas querem saber quem são os mestres e mestras da nossa cultura, conhecer os instrumentos musicais e as localidades onde essas manifestações são referência. O contexto local e histórico é essencial para uma melhor compreensão das tradições musicais da Amazônia e do povo que as produz", ressalta Rafael Barros.

"Acreditamos que Brasília seja uma cidade multicultural, justamente pela formação de seu povo. Assim, para nós virmos com o show e essa vivência percussiva nos motiva a contribuirmos com essa formação. É como se, literalmente, plantássemos uma semente de siriúba (árvore característica do tambor curimbó, onde é tocado o ritmo carimbó), no coração de Brasília, no coração do Brasil. É pura felicidade para nós", afirma o percussionista e integrante do grupo Baile do Mestre Cupijó, Rafael.

Baile do Mestre Cupijó - Herança Musical do Baixo - Tocantins

Até sexta-feira, a partir das 16h na Caixa Cultural Brasília (Setor Bancário Sul — Quadra 4). Entrada gratuita perante retirada antecipada do ingresso na bilheteria da Caixa.