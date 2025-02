Cães de ‘Ainda estou aqui’ conquistam o Oscar canino por atuação como Pimpão

Ainda estou aqui foi um marco para o cinema brasileiro com a premiação do Globo de Ouro para Fernanda Torres, mas a atriz não é a única integrante do filme a ser prestigiada. A cadelinha Suri e o irmão Ozzy, intérpretes do cachorro Pimpão, conquistaram o prêmio Fido de Melhor Cão em Filme de Época, o equivalente ao Oscar canino.

Fido é uma sigla para For Incredible Dogs On Screen Award (prêmio para cães incríveis em cena, em tradução livre), premiação criada no Reino Unido em 2001 que presenteia os vencedores com coleiras personalizadas de acordo com a categoria indicada ao pet. Os intérpretes caninos do longa de Walter Salles ganharam a coleira do Melhor Cão Histórico.

No filme, Rubens Paiva, interpretado por Selton Mello, deixa a família adotar o cãozinho antes de ser levado pelos militares. O filho mais novo do casal, Marcelo, é o mais apegado ao cachorro. A cena marcante envolvendo o final de Pimpão culmina em uma das performances mais reativas de Fernanda Torres, que dá vida a Eunice Paiva, após o desaparecimento do marido.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Na conta do Instagram da cachorrinha Suri, ela dedica o prêmio a Gui Silveira, ator que interpreta Marcelo na infância, e manda uma “lambeijoca carinhosa” a todos da equipe e elenco do filme.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Suri Doguinha (@suridoguinha)

Na história real da família Paiva, o autor do livro homônimo, o Marcelo Rubens Paiva original, narra que, na verdade, existia um gato que fazia presença na casa da família, mas parou de aparecer após o engenheiro ser levado pelos militares em 1971. O acréscimo ficcional de Pimpão representa o carinho entre pai e filho no filme.