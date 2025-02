Anitta perde parte do cabelo enquanto dança em show; veja o vídeo

Anitta fechou sua maratona de pré-Carnaval com um show eletrizante no Parque Villa Lobos, em São Paulo, no último domingo (23/2). A apresentação, que contou com um público lotado e diversos convidados especiais, teve um momento inusitado que rapidamente viralizou na internet. Enquanto dançava uma de suas coreografias intensas, a cantora perdeu parte do cabelo ao vivo, mas surpreendeu a todos com sua atitude.

O show de Anitta estava a todo vapor quando, em meio a um dos passos mais enérgicos da coreografia, seu aplique se soltou e caiu no palco. Em vez de se abalar ou interromper a apresentação, a cantora continuou como se nada tivesse acontecido, arrancando aplausos do público.

A naturalidade da artista diante da situação foi muito elogiada pelos Anitters, que não perderam tempo e compartilharam o vídeo do momento nas redes sociais. "Ela agindo rápido pro povo não ver", "o tanto que ela foi rápida" e "14 ensaios né .. o bichinho pediu arrego" foram alguns dos comentários dos internautas. Outro destacou: "Anitta é profissional demais."

Além do momento inusitado, o show foi marcado por uma superprodução e a presença de grandes nomes da música. A apresentação teve como tema o basquete, e Anitta chegou até a subir ao palco com uma bola usada na modalidade, fazendo alguns movimentos característicos do esporte.

O evento também contou com participações especiais de Nattan, Livinho, Gloria Groove e Ana Castela, além de ter sido prestigiado por diversas celebridades, como Pabllo Vittar, Álvaro, Regina Volpato, Pequena Lo, Maya Massafera e Wagner Santisteban.

Essa foi a última apresentação da funkeira antes do Carnaval, encerrando uma turnê que passou por várias cidades do Brasil. Agora, Anitta se prepara para comandar seu bloco, que estreia no dia 28 de fevereiro em Salvador e segue para o Rio de Janeiro no dia 8 de março.