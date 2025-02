Anitta se declara pra Gloria Groove durante show em SP

Na noite deste domingo (23/2), o público paulista presenciou um encontro para lá de especial: Gloria Groove se juntou a Anitta no ensaio especial de Carnaval, prometendo muita euforia e alegria do público. Gloria apresentou quatro músicas que marcaram sua trajetória: Nosso primeiro beijo, Vermelho, Coisa boa e Proibidona, single que lançou ao lado de Anitta e Valesca Popozuda.

Anitta ainda se declarou pra drag paulistana dizendo que sua família é fã da Lady Leste confira:

Durante um dos shows do Ensaio de Anitta realizados em SP, a cantora confessou que sua família é fã de Gloria Groove durante a participação da drag no evento. Somos todos groovers Larissa! pic.twitter.com/UFgYXsXJeZ — Notas e fofocas (@notasefofocas) February 24, 2025

O ensaio, que antecede as grandes apresentações de Carnaval, serviu como um aperitivo do que o público pode esperar das duas artistas durante a folia. Gloria Groove segue com a agenda lotada, levando o projeto Serenata da GG para diversas cidades do Brasil, enquanto se prepara para grandes shows no Carnaval e outros eventos pelo país.

Com uma carreira sólida e cheia de hits, Gloria Groove continua a conquistar fãs e a mostrar por que é uma das artistas mais versáteis e queridas da música brasileira.

Agenda de shows:

MARÇO/25

01/03 Recife/PE (Carnaval)

02/03 Brasília/DF (Carnaval)

03/03 Rio de Janeiro/RJ (Carnaval)

04/03 Rio de Janeiro/RJ (Carnaval)

ABRIL/25

26/04 Hopi Pride (Pop)

MAIO/25

03/05 Paulínia/SP (Serenata)

10/05 Campos dos Goytacazes/RJ (Serenata)

24/05 Porto Alegre/RS (Serenata)

