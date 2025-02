Larissa Manoela faz descoberta inusitada na boca; veja foto!

Durante uma visita ao dentista para avaliar a extração dos sisos, Larissa Manoela, de 24 anos, fez uma descoberta inesperada. Ao realizar a avaliação, a atriz percebeu que ainda possui um dente de leite, algo pouco comum para a idade.

"Eu tenho uma coisa muito específica que a gente conseguiu ver na radiografia, gente, que é um dente de leite. Até hoje. Enquanto o siso nasce agora com 24 anos, eu sigo com 24 anos tendo um dente de leite. E ele é tão bonitinho, dá para ver, assim, obviamente, muito diferente do meu dente permanente, mas ele é uma fofura, uma fofura. Está lá, lindinho; não tem um outro dente, por isso que ele não caiu, e a gente segue cuidando justamente pra manter uma boca saudável", contou a atriz.

Além da surpresa com o dente de leite, Larissa também comentou sobre o crescimento dos sisos e sua consulta com o dentista. "Gente, é um dentão. E por ora a gente vai seguir acompanhando com o doutor Edgar. É muito legal, né? Poder ver o dente, a formação, tudo. Posso falar? Incrível."

Sempre atenta à saúde, a artista destacou a importância dos cuidados odontológicos e mencionou que está seguindo um protocolo recomendado pelo especialista para monitorar o crescimento dos quatro sisos. "A gente fez todo esse protocolo que o Dr. Edgar pediu justamente pra gente acompanhar em imagem se tem alguma perda óssea, se tá tudo certo, né, com crescimento principalmente no meu caso desses quatro sisos."