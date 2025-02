MC Daniel revolta fãs ao escolher padrinho acusado de agredir mulher

MC Daniel e sua noiva, Lorena Maria, deram as boas-vindas ao pequeno Rás e já definiram os padrinhos do bebê. Enquanto Anitta foi escolhida como madrinha, a decisão de nomear um certo padrinho desagradou parte do público.

O casal optou por MC Ryan, resultando em uma onda de críticas nas redes sociais devido às polêmicas envolvendo o funkeiro. Recentemente, ele foi acusado de agressão contra sua namorada, Giovanna Roque, o que levou muitos seguidores a questionarem se ele seria um bom exemplo para o afilhado.

"Nem acredito que a Lorena concordou com isso", escreveu uma internauta. "Que exemplo de padrinho que você escolheu para o seu filho", criticou outra. Já uma terceira pessoa comentou: "Eu amo o MC Daniel e a Lorena Maria, mas esse rapaz que escolheram não me desce, espero de verdade que eu esteja errada".

Apesar da polêmica, MC Daniel tem uma relação próxima com MC Ryan. Além de amigos de longa data, eles se consideram irmãos. Ryan também foi um dos responsáveis pelo sucesso de Daniel na música, atuando como empresário do funkeiro. Além disso, a amizade entre os dois já havia sido reforçada anteriormente quando MC Daniel aceitou ser padrinho de Zoe, filha de MC Ryan, que hoje tem 1 ano. Em 2023, o cantor viralizou ao visitar a recém-nascida fantasiado e levando presentes.

O pedido para que MC Ryan fosse padrinho aconteceu durante o Bloco do Fafá. Na ocasião, MC Daniel entregou uma caixa contendo uma pelúcia de leão, um sapatinho e um bilhete emocionante: "Oi, titio, queria agradecer o que você fez pelo papai. Eu, ele e a mamãe conversamos e queremos saber se você pode ajudar a trilhar meu caminho". Visivelmente emocionado, MC Ryan aceitou o convite na mesma hora e declarou: "Olha isso, agora sou padrinho do filho do Daniel".

Além de Ryan, o pequeno Rás também terá Anitta como madrinha. O convite para a cantora foi feito antes mesmo do nascimento do bebê. Na ocasião, MC Daniel escreveu: "Quando eu estava no fundo do poço, você que me estendeu a mão para subir. Internet, dinheiro e fama nunca vão valer mais do que minha lealdade e minha gratidão".

