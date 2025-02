Sérgio Maurício é afastado de transmissões da F1 após ofensa a Erika Hilton

O narrador Sérgio Maurício foi afastado pela TV Bandeirantes das primeiras transmissões da Fórmula 1 de 2025 após supostamente ofender a deputada Erika Hilton (PSol-SP) por meio das redes sociais.

A informação é da coluna F5, do jornal Folha de S.Paulo. A mudança teria sido feita de última hora, por determinação da direção da emissora. A decisão tem como objetivo preservar a equipe de transmissão, a emissora e o próprio Sérgio.

Em uma publicação no X (antigo Twitter), Sérgio teria chamado Erika de "fake news humana, essa coisa". Ao F5, o narrador negou que o perfil responsável pelo comentário seja dele. O Correio tentou contato com Maurício, mas as redes sociais do narrador foram desativadas.

"Não conheço e nada tenho contra ou a favor da deputada Erika Hilton. Fiquei sabendo disso através da minha chefia. O mais incrível é que tenho que me defender disso. Estou tomando as providências jurídicas", disse.

O Correio entrou em contato com a Band, mas ainda não teve resposta.