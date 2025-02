Brasil é nomeado país de honra de 2025 em evento de cinema mundial

O Brasil foi anunciado como o país de honra oficial da edição de 2025 do Marché du Film, maior mercado e encontro internacional de filmes e profissionais do cinema do mundo, que ocorrerá de 13 a 21 de maio, durante o 78º Festival de Cannes. O reconhecimento destaca a dinâmica da indústria audiovisual do Brasil, além de seus talentos criativos e compromisso com a colaboração internacional.

A participação brasileira se estende por toda a programação do evento, incluindo mostras de trabalhos em andamento de filmes e documentários, eventos de networking exclusivos e apresentações de novas iniciativas internacionais de coprodução. Além disso, o Brasil dará início ao evento principal, sendo o anfitrião da festa oficial da noite de abertura na Plage des Palmes, espaço conjunto do Festival de Cannes e do Marché du Film.

O país de honra reúne os principais cineastas e produtores do Brasil em um encontro com a comunidade cinematográfica internacional em Cannes. Com isso, o país pretende mostrar a diversidade e a força da indústria cinematográfica e audiovisual, para promover o diálogo para aprimorar as coproduções e expandir o alcance global da narrativa brasileira.

Como representação brasileira, estarão presentes no evento a ministra da cultura, Margareth Menezes, a secretária do audiovisual do ministério, Joselma Gonzaga, além de profissionais do audiovisual brasileiro. A iniciativa celebra uma nação diferente a cada ano, reconhecendo suas contribuições para a indústria cinematográfica global. O Marché du Film e o Festival de Cannes começam em 13 de maio de 2025, com o mercado de filmes aberto até 21 de maio e o Festival conclui suas atividades em 24 de maio.

A parceria foi organizada com o Ministério da Cultura do Brasil juntamente ao Ministério das Relações Exteriores, através do Instituto Guimarães Rosa (IGR) e da Embaixada do Brasil em Paris, além da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil). A participação do Brasil também se alinha com o Saison Brésil-France (Temporada Brasil-França), uma iniciativa de intercâmbio cultural que celebra os 200 anos das relações diplomáticas entre os dois países.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel