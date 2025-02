Quanto custa a estatueta do Oscar?

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, responsável pelo Oscar, tem um regulamento sobre a venda das estatuetas para os vencedores. Desde 1951, os premiados precisam assinar um acordo que proíbe a venda da estátua sem antes oferecê-la à própria Academia pelo valor simbólico de U$S 1 (aproximadamente R$ 5,79 na cotação atual).

As regras, disponíveis no site oficial do Oscar, estabelecem que "os vencedores do prêmio não devem vender ou dispor de outra forma da estatueta do Oscar, nem permitir que ela seja vendida ou disposta por operação de lei, sem primeiro oferecer vendê-la à Academia pela quantia de U$S 1,00. Esta disposição se aplicará também aos herdeiros e cessionários dos vencedores do Oscar que podem adquirir uma estatueta por doação ou legado."





























As estatuetas são feitas de bronze e banhadas a ouro. A produção de cada uma delas custa por volta de U$S 400 (cerca de R$ 2.316).

A cerimônia deste ano está marcada para o próximo domingo, 2 de março. O evento terá transmissão ao vivo nos canais da TV Globo e TNT, e na plataforma de streaming Max.

O Brasil é representado pelo filme Ainda estou aqui, de Walter Salles. O longa que conta a história de Eunice Paiva concorre em três categorias: Melhor filme, Melhor filme internacional e Melhor atriz, com Fernanda Torres.