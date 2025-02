Luciana Gimenez surge seminua em vídeo e mostra preparativos para o carnaval

Luciana Gimenez impressionou os seguidores nesta quinta-feira (27/2) ao surgir seminua nos Stories. A apresentadora, de 55 anos, apareceu apenas de calcinha, cobrindo os seios com as mãos, enquanto exibia parte do corpo coberto por uma substância branca. "Olha o glamour da madrinha de bateria que fez bronzer", brincou.

De volta ao posto de madrinha da Vai-Vai, Luciana se prepara para o desfile no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo. A escola levará para a avenida uma homenagem a José Celso Martinez Corrêa, o Zé Celso, ícone do teatro brasileiro.

A apresentadora enfrentou desafios na preparação. Em novembro, quebrou o dedo do pé em um acidente doméstico, o que atrapalhou treinos e tratamentos estéticos planejados. "Na realidade, não deu para fazer tanta coisa, mas vamos, né? Estou de coração aberto, esse é o mais importante", disse à Quem em dezembro.

Após 20 anos de sua estreia como madrinha da Vai-Vai, Luciana retorna com entusiasmo e promete brilhar no Carnaval 2025.