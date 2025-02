"Sorrio, Sou Rio": campanha celebra aniversário de 460 anos do Rio de Janeiro

Comercial "Sorrio, Sou Rio" é uma celebração do aniversário de 460 anos do Rio de Janeiro - (crédito: Reprodução)

Em 2025, a TV Globo celebra 60 anos de história, simultaneamente com os 460 anos do Rio de Janeiro. O comercial "Sorrio, Sou Rio", que tem direção artística de Nathalia Ramos e Felipe Bretas, celebra esse marco, conecta gerações e reforça o compromisso da Globo com a alma carioca. A campanha já está no ar nos intervalos da Globo Rio até sábado (1º/3) e conta com a narração da atriz Betty Faria, que está no ar na novela Volta por cima, à noite, e na reprise de Tieta, à tarde.

Mais do que uma homenagem, "Sorrio, Sou Rio" é um convite para olhar além da paisagem e enxergar o que realmente faz do Rio um lugar especial: as pessoas. Porque, aqui, cada sorriso conta uma história.

"Nos sentimos honrados pelo convite e a oportunidade de participar deste projeto emblemático, tanto para a TV Globo quanto para a nossa cidade. O resultado desta campanha nos enche de alegria e reflete a colaboração entre a Vamos Produções e a Iconic Films. Desde a concepção inicial, a partir do briefing recebido, até o desenvolvimento artístico e a finalização, cada etapa foi executada com zelo e dedicação”, Felipe Bretas, diretor da Iconic Films.

Visão autêntica e inclusiva

"Sorrio, Sou Rio” é uma homenagem a história e a diversidade cultural do carioca através de uma visão autêntica e inclusiva do Rio. O filme aposta em uma narrativa sensível, e traz à tona o cotidiano vibrante carioca, acompanhando personagens reais que representam a alma da cidade. Entre eles, um músico que leva sua arte às ruas, uma motoqueira que explora cada canto do Rio, uma motorista de ônibus que cruza histórias e destinos, e um pescador que vive em harmonia com o mar e suas tradições. Cada história, marcada por momentos genuínos e espontâneos, revela o Rio em sua forma mais humana e cheia de vida.

"Com o objetivo de criar uma intimidade emocional com o público, a proposta audiovisual retratou a cidade como um personagem essencial, ao lado dos personagens reais. E para estabelecer essa proximidade genuína com o telespectador apresentamos o Rio de Janeiro para além dos cartões postais; com contrastes e conexões, viva, multifacetada e repleta de histórias", explica Nath Ramos, diretora.

Sorria, você está sendo filmado

Com roteiro de Junior Vieira e Nath Ramos a narrativa se desenvolve a partir do trocadilho entre "Sorrio" e "Sou Rio": enquanto os personagens "sorriem" para a câmera, suas expressões são acompanhadas pela força e o vigor dos sons que geram, reforçando que, assim como o sorriso, a cidade do Rio de Janeiro também pulsa e vibra. À medida que a música cresce, as imagens revelam quem são esses eles, os cariocas da gema ou de coração, que movem a cidade.

“A trilha sonora original, assinada por Daniel Lopes e Luís Carlinhos, acompanha a narrativa misturando influências e explora sons cotidianos dos personagens da cidade, aos ruídos urbanos para criar uma identidade sonora única. O som das ruas, o sussurro da natureza, a batida das ondas e do coração, os toques dos instrumentos se fundem para formar um retrato musical autêntico e envolvente, guiando a emoção de cada cena, uma expressão viva da cidade. Rafaê, diretor de fotografia, registra cada instante com um olhar intimista e poético destacando as histórias, os sorrisos e a energia única da cidade e seus moradores”, completa Bretas.