Mortes de Gene Hackman e esposa são consideradas suspeitas pela polícia

O ator Gene Hackman, 95 anos, e a esposa Betsy Arakawa, 63, foram encontrados mortos em casa nesta quarta (26/2), em Santa Fé, nos Estados Unidos. Segundo um mandado de busca divulgado pelas autoridades do Novo México na quinta (27/2), as mortes foram consideradas suspeitas e serão investigadas.

Ao encontrar o casal, as autoridades afirmaram que não existia nenhuma indicação imediata de crime, embora as causas das mortes não tenham sido divulgadas. Conforme o jornal norte-americano Variety, o depoimento policial considera as mortes "suspeitas o suficiente por natureza para exigir uma busca e investigação completas".

"O declarante acredita que as circunstâncias que cercam a morte dos dois indivíduos falecidos são suspeitas o suficiente para exigir uma busca e investigação completas porque a parte denunciante encontrou a porta da frente da residência desprotegida e aberta, os policiais observaram um cachorro saudável correndo solto na propriedade, outro cachorro saudável perto da mulher falecida, um cachorro morto deitado a 3 metros da mulher falecida em um armário do banheiro, o aquecedor sendo movido, o frasco de comprimidos sendo aberto e os comprimidos espalhados ao lado da mulher, o falecido do sexo masculino sendo localizado em um cômodo separado da residência e nenhum sinal óbvio de vazamento de gás", diz o documento da perícia.

"Tudo que posso dizer é que estamos no meio de uma investigação preliminar da morte, esperando um mandato de busca," disse o xerife do condado de Santa Fé, Adan Mendoza, ao jornal Santa Fe New Mexican. "Eu quero garantir à comunidade e à vizinhança que não há nenhum perigo imediato para mais ninguém."

Hackman era um grande nome de Hollywood, vencedor de dois prêmios do Oscar — como melhor ator em Operação França (1971) e melhor ator coadjuvante por Os Imperdoáveis (1992). Aposentado há mais de duas décadas, ele era casado com Betsy desde 1991. Hackman é pai de três filhos, frutos do casamento anterior com Fay Maltese.