Fabiano, da dupla com Cesar Menotti, emagrece 40kg: ‘Minha mulher mandou’

Fabiano, da dupla César Menotti & Fabiano, compartilhou com seus seguidores uma impressionante transformação física. O cantor de 47 anos perdeu 40 kg em dois anos, e a jornada foi revelada aos fãs por meio de seu Instagram, onde ele comentou os desafios e os fatores que o motivaram. Segundo Fabiano, o maior incentivo veio de sua esposa, Gaby Menotti, que compartilha receitas saudáveis nas redes sociais e o ajudou a seguir um novo estilo de vida. "É só o começo para ir tentando sempre uma vida mais saudável, e confesso que está sendo maravilhoso… Meu maior incentivo: minha mulher mandou!", afirmou.

O sertanejo detalhou os principais pilares de sua transformação. Ele ressaltou a importância de um acompanhamento médico especializado, uma alimentação balanceada, e o uso de medicamentos como Ozempic e Monjauro, que, segundo ele, ajudaram no processo. Além disso, Fabiano não esqueceu de destacar a importância dos suplementos e de exercícios físicos, incluindo uma hora de esteira após o treino de musculação, que fazem parte de sua rotina diária.

Gaby Menotti também se mostrou orgulhosa do progresso do marido, compartilhando no Instagram uma foto de ambos na academia. Em seu post de agosto de 2023, Gaby contou como Fabiano tem se dedicado nos últimos meses. "Ele sempre se exercitou, mas tem seis meses que ele está muito determinado, focado, fazendo dieta e colhendo resultados", escreveu ela, enfatizando que nunca fez cobranças, mas sim ofereceu apoio com suas receitas leves e incentivo silencioso.

Gaby ainda refletiu sobre o processo de transformação, ressaltando que a mudança de hábitos é algo multifatorial e não deve ser simplificado. "Quem tem dificuldade com sobrepeso sabe que tem, sabe dos desdobramentos", afirmou, comparando com sua própria disciplina em outras áreas. Ela concluiu com uma mensagem de paciência e compreensão, destacando a troca de experiências entre os dois e como se moldam um ao outro ao longo do tempo.