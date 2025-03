Milhares de foliões se reúnem em Recife para chegada do Galo da Madrugada

Alceu, Elba e Geraldo Azevedo. As vozes do Nordeste n'O Grande Encontro - (crédito: Darcianne Diego/CB)

Recife — Abram alas para o melhor carnaval do Brasil e rufem os tambores para a chegada do maior bloco carnavalesco do mundo: o Galo da Madrugada. É no clima de festa e euforia que milhares de turistas e pernambucanos se aglomeraram na famosa Praça Marco Zero, no centro de Recife, para esperar a chegada da alegoria mais aguardada do ano. Vibrante em cores, o Galo da Madrugada foi erguido diante da multidão na quarta-feira (26/2) e o cortejo iniciará às 9h de sábado (1º/3).

Na sexta-feira (28/2), no segundo dia oficial da festa, os foliões se divertiram ao som do O Grande Encontro, que reuniu as vozes nordestinas de Elba Ramalho, Alceu Valença e Geraldo Azevedo. Também agitaram o público os cantores João Gomes e Priscila Senna. Em entrevista à imprensa, Alceu Valença falou sobre o bloco criado pelo próprio cantor: o bloco Maluco Beleza. “Este ano, colocamos o bloco na Rua da Aurora (cartão postal de Recife) pela primeira vez. No carnaval cantamos frevo e, no São João, baião”, afirmou.









Galo da Madrugada

Os shows de quinta-feira e sexta só aqueceram para a chegada do mais esperado: o Galo da Madrugada. Tradição da capital de Pernambuco, a alegoria começou quando 75 pessoas fantasiadas de almas penadas percorreram as ruas do bairro de São José, na área central. Com seus sacos de confetes e serpentinas, elas foram acompanhadas por uma orquestra de Frevo composta por 22 músicos. Nascia, então, o Clube das Máscaras o Galo da Madrugada.

A expectativa é de que o bloco receba 2,5 milhões de pessoas no sábado. Com mais de nove horas de duração, o desfile conta com um aparato organizacional sofisticado: serão 30 trios elétricos, 30 bandas e orquestras de frevo, 10 carros de apoio, seis carros alegóricos, 200 diretores e coordenadores de desfile, cerca de 1 mil artistas entre cantores, músicos e bailarinos, 97 figurantes e 312 carregadores de bonecos e bandeiras.

Criado pelo pelo ceramista e designer de moda Leopoldo Nóbrega, o Galo da Madrugada inova com o designer sustentável este ano. A construção da estrutura se baseou em materiais recicláveis, com o uso de tampas de garrafas PETs e pneus descartados, que foram usados para fazer as sandálias do galo.

A folia em Recife se estende até terça-feira, com shows de Pabllo Vittar, Gloria Groove, orquestras e grupos regionais.