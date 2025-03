Ana Maria abre programa dirigindo carro de ‘Ainda Estou Aqui’: ‘Vai ganhar’

Ana Maria Braga iniciou o Mais Você desta sexta-feira (28/2) de uma maneira inusitada: dirigindo o carro usado nas gravações do filme Ainda Estou Aqui. Ao chegar ao estúdio, a apresentadora brincou sobre a situação, dizendo que precisaria "ir devagar para não atropelar o pessoal ali". A cena inusitada fez referência ao veículo, um Opel Kadett 1968, que, segundo Ana Maria, foi pintado de vermelho para as filmagens, já que originalmente ele era amarelo. "Está lindo, muito bem cuidado, parece uma joia", comentou, encantada com o estado do carro.

A apresentadora também aproveitou a ocasião para expressar seu entusiasmo pelo filme, que está sendo bastante cotado para o Oscar. "Coração batendo, porque é uma emoção só", disse Ana Maria, referindo-se à indicação do longa-metragem em diversas categorias, incluindo Melhor Filme Internacional. "Sabe esse filme que vai ganhar o Oscar? Ainda Estou Aqui," afirmou a apresentadora, dando uma alfinetada de esperança para a produção, que também conta com a atriz Fernanda Torres, indicada a Melhor Atriz pelo seu papel de Eunice Paiva.

O carro usado por Fernanda Torres no filme tem grande valor simbólico, pois é o mesmo que Eunice dirige em uma das cenas mais marcantes. "Esse carro foi o que a Eunice dirigiu no filme", revelou Ana Maria, destacando a importância da peça na história e como ela tem se tornado um ícone do longa. A homenagem feita no programa foi mais um reconhecimento ao trabalho de Fernanda Torres, que, além da indicação ao Oscar, tem sido elogiada pela crítica especializada.

Ainda Estou Aqui vem se destacando no cenário cinematográfico brasileiro, recebendo não apenas prêmios e indicações, mas também o carinho do público e dos profissionais da indústria. A cerimônia do Oscar, marcada para o próximo mês, promete ser um grande palco para celebrar esse sucesso, e Ana Maria Braga, como sempre, não perde a chance de apoiar o talento nacional.

O post Ana Maria abre programa dirigindo carro de ‘Ainda Estou Aqui’: ‘Vai ganhar’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.