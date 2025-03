Oscar: curiosidades sobre a maior premiação do cinema mundial

A maior premiação do cinema estadunidense bate à porta e um aspecto que mais chama atenção do público são as curiosidades ligadas ao Oscar. O prêmio, que é realizado desde 1929, chega a 97ª edição com fatos marcantes e alguns desconhecidos do grande público.

Pensando nisso, o Correio selecionou algumas das curiosidades mais interessantes sobre a cultuada premiação. Entre momentos engraçados e recordes, as estatuetas rendem muitas histórias e chegam a mais um ano de novas possibilidades.

Curiosidades históricas

Formada em 1927, a Academia tem por princípios "promover harmonia e solidariedade entre membros", para além da entrega de prêmios, e ainda estimular o "intercâmbio de conceitos construtivos no meio cinematográfico".

Antes dos anos de 1940, muitos dos prêmios foram previamente conhecidos, em razão de vazamentos. Tudo se devia ao fato de os repórteres saberem da lista, por causa da circulação dos jornais com deadline apertados. Àquela época, o anúncio dos vitoriosos só era feito depois de finalizado o jantar dos concorrentes, em cerimônia que contava com banquete. Por isso, a partir de 1940, houve a adoção dos envelopes lacrados.

Com corpo de votantes predominantemente formado por atores, a Academia tem entre os os empregos mais presentes, após os intérpretes, produtores, executivos, roteiristas, técnicos de som e diretores.

Desde 1966, apenas cinco filmes do gênero comédia — Noivo neurótico, noiva nervosa; Shakespeare apaixonado; Birdman; Coda e Tudo em todo o lugar ao mesmo tempo — venceram como melhor filme. Anora, em 2025, pode entrar na lista.

Desde 1982, em 42 anos de festa, o filme com mais indicações levou o prêmio principal da noite por 28 ocasiões.

Os chamados EGOTs, vencedores dos quatro principais prêmios culturais norte-americanos Oscar (cinema), Tony (teatro), Grammy (música) e Emmy (televisão), são raros. Até o momento, apenas 18 conseguiram o feito. Este ano, Cynthia Erivo pode entrar para a seleta lista se ganhar Melhor atriz. Ela também se tornaria a mais nova a conquistar esse título.

Nem sempre houve celebração de vitorioso no Oscar. Muito debilitada por uma pneumonia, Elizabeth Taylor venceu por Disque Butterfield 8 (1960), com a Academia compadecida diante da situação. Nos bastidores, ela reclamou que o filme "era uma porcaria".

Há um costume de prêmios escoarem para épicos, como demonstram O último imperador, Titanic, O paciente inglês, Senhor dos anéis: o retorno do rei e Entre dois amores. Nesta linha de raciocínio, O brutalista aparece entre os favoritos para 2025.

Quem está virtualmente em papel favorecido, em 2025, é Mickey Madison, de Anora. Isso porque ela vive uma prostituta no longa, tipo de personagem, historicamente, vencedor. No passado, Mira Sorvino (Poderosa afrodite), Jane Fonda (Klute — O passado condena), Julie Christie (Darling, a que amou demais) e Jared Leto (Clube de compras Dallas), levaram a estatueta interpretando garotas de programa.

Kobe Bryant é o único atleta da NBA a vencer um Oscar. Em 2018, ele ganhou a estatueta de Melhor curta de animação com o filme Dear basketball. Ele é, até hoje, a única pessoa a ganhar um Oscar e duas medalhas de ouro olímpicas.

O segundo filme da saga Borat ganhou uma placa do Guinness como o filme com nome mais longo a concorrer ao Oscar. O título em inglês é Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan.

Em 1940, em meio a crise causada pela Segunda Guerra Mundial, a vencedora de atriz coadjuvante Jane Darwell, de As vinhas da ira, declarou: "Prêmios são bacanas, mas eu preferia ter um emprego". Esse é um dos discursos mais lembrados da história da premiação.

Katharine Hepburn é recordista de vitórias em atuação, ela ganhou o prêmio de melhor atriz quatro vezes: 1934 (Manhã de glória), 1968 (Adivinhe quem vem para jantar), 1969 (O leão no inverno) e 1982 (Num lago dourado). Dentre os atores vivos, o recorde é de Frances McDormand, Meryl Streep, Daniel Day-Lewis e Jack Nicholson, que têm três estatuetas cada.

Os dois primeiros filmes de O poderoso chefão venceram a estatueta de Melhor filme, o segundo é inclusive a única sequência que ganhou um Oscar na categoria, em 1975.

Três pessoas já se recusaram a receber o prêmio: Dudley Nichols (Melhor roteiro por O delator, em 1936), George C. Scott (Melhor ator por Patton — Rebelde ou heroi?, em 1971) e Marlon Brando (Melhor ator por O poderoso chefão, em 1973). A mais marcante foi a de Brando, que não compareceu à premiação e mandou em seu lugar Shasheen Littlefeather, ativista indígena que realizou um discurso em defesa da causa em nome do ator.

Somente dois atores ganharam o Oscar por interpretar o mesmo personagem: Marlon Brando estreou o papel de Vito Corleone em O poderoso chefão (1972), que lhe rendeu a estatueta de Melhor ator, e Robert De Niro fez a versão mais nova do personagem em O poderoso chefão II (1974), pelo qual conquistou o Oscar de Melhor ator coadjuvante.

John Williams, compositor de trilhas sonoras de filmes como Star wars e Tubarão, tem 54 indicações e é a pessoa viva mais indicada da premiação. No geral, ele fica atrás apenas do Walt Disney (59 indicações).

Apenas três filmes venceram os cinco principais prêmios do Oscar (filme, diretor, ator, atriz e roteiro): Aconteceu naquela noite (1934), Um Estranho no ninho (1975) e Silêncio dos inocentes (1991).

Curiosidades desta edição

Emilia Pérez e Wicked competem pela estatueta de Melhor filme, o que marca a segunda vez que duas obras musicais disputam ao mesmo tempo nesta categoria. Esse feito aconteceu pela primeira e única vez em 1968, com Funny girl — uma garota genial e Oliver!, que acabou levando o prêmio.

Adrien Brody é, atualmente, o vencedor mais jovem do prêmio de melhor ator (ele tinha 29 anos quando ganhou por O pianista, em 2002). Se vencer novamente esse ano (sua segunda indicação), ele se tornará a primeira pessoa a vencer a categoria de Melhor ator nas duas primeiras indicações. Apenas sete outros atores têm uma taxa de 100% de vitórias no Oscar com duas ou mais indicações: Vivien Leigh, Hilary Swank, Kevin Spacey, Luise Rainer, Christoph Waltz, Helen Hayes e Mahershala Ali.

Entretanto, se Timothèe Chalamet vencer em 2025, ele baterá o recorde de Brody como o vencedor mais jovem de todos os tempos. Chalamet será apenas 10 meses mais novo do que o antigo detentor do recorde era quando ganhou a estatueta.

Até hoje, apenas um filme de streaming ganhou o prêmio de Melhor filme: Coda — No ritmo do coração, em 2022, da Apple.

Apesar de A verdadeira dor não estar indicado na categoria de Melhor Filme, Kieran Culkin é o favorito para ganhar a estatueta de Melhor ator coadjuvante esse ano. A última pessoa a vencer na categoria sem uma indicação a Melhor filme foi Christopher Plummer em 2012, por Toda forma de amor. Todos os atores da categoria neste ano são indicados ao Oscar pela primeira vez, exceto Edward Norton, que já recebeu três indicações anteriores.

A substância é o primeiro filme de 'body horror' a ser indicado para o prêmio de Melhor filme, e apenas o sétimo filme considerado pela Academia como terror. Os outros seis são O exorcista, corra!, O silêncio dos inocentes, Tubarão, O sexto sentido e Cisne negro.

Isabella Rossellini, indicada por Conclave em Melhor atriz coadjuvante, apareceu em apenas oito minutos do filme, mas esta não é a performance mais curta da história do Oscar. Beatrice Straight venceu na mesma categoria por seu papel em Network - Rede de intrigas, que durou 5min2s.

Se O brutalista (3 horas e 35 minutos, incluindo o intervalo) vencer a categoria de Melhor filme, ele se tornará o quarto mais longo vencedor do prêmio de todos os tempos, depois de E o vento levou, Lawrence da Arábia e Ben-Hur.

É a primeira vez, desde 1977, que todas as cinco indicadas a Melhor atriz são de longas que também foram indicados a melhor filme.

Diane Warren nunca ganhou uma estatueta dourada, mas recebeu sua 16ª indicação para o prêmio de melhor canção original este ano, por escrever a música The Journey, de Batalhão 6888. Essa é a 8ª indicação consecutiva da artista.

O diretor de Anora pode se tornar a primeira pessoa a ganhar quatro Oscars pelo mesmo filme. Ele está eleito para receber as estatuetas de Melhor filme, edição, diretor e roteiro. Ninguém jamais realizou esse feito antes. Walt Disney ganhou quatro Oscars na mesma noite em 1953, mas por quatro filmes diferentes. E Bong Joon-Ho, de Parasita, chegou incrivelmente perto em 2020, mas como o prêmio de melhor filme estrangeiro tecnicamente vai para o país que o inscreveu, e não para o diretor, ele só levou para casa três estatuetas.

Pela primeira vez, uma atriz transsexual — Karla Sofía Gascón — concorre pelo premio de Melhor Atriz, por sua performance no filme Emilia Perez.

Nas categorias de som, Andy Nelson (Wicked) se torna o segundo maior indicado com 25 nomeações, apenas atrás de John Williams (Tubarão), com 54 indicações.

Por Melhor documentário e Melhor curta documentário, Eric Nyari tornou-se a segunda pessoa a ser indicada nas duas categorias, simultaneamente, com os filme Black box diaries e Instruments of a beating heart. Esse marco pertencia apenas a Charles Guggenheim, em 1994.

É a segunda vez que membros da família Montenegro e Fiennes competem na mesma edição do Oscar: Fernanda Montenegro protagonizou Central do Brasil e Joseph Fiennes — irmão de Ralph Fiennes — estava no elenco de Shakespeare apaixonado, Melhor filme de 1999. Este ano Fernanda Torres e Ralph Fiennes concorrem nas categorias principais de atuação e seus respectivos filmes, Ainda estou aqui e Conclave, competem entre si para a categoria de Melhor filme.