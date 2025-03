Oscar: saiba como os brasileiros pretendem acompanhar a premiação

Em 2025, o Oscar e o carnaval dividem a atenção dos brasilienses. Enquanto alguns estão preocupados com os bloquinhos, outros já tornaram o dia da premiação um ritual. Pedro Vendrell, de 19 anos, começou a reunir seus amigos para jantares em sua casa quando tinha alguma premiação importante e a tradição ficou. " Virou tradição! Todo mundo vem bem arrumado, fazemos vídeos, fotos. Até viralizou, recentemente, quando fizemos nosso jantar do Grammy, premiação de música. Eu sempre sou o anfitrião que recebe todo mundo, gosto muito de fazer esses jantares temáticos", destaca Pedro.

Antes de a premiação começar, Pedro e seu grupo declaram as torcidas enquanto a transmissão ainda está no tapete vermelho e a competição é forte entre os amigos. Além disso, eles realizam a própria cerimônia com premiações especiais. Maria Beatriz Negreiros, amiga de Pedro, irá assistir ao Oscar com amigos pela primeira vez e está animada para poder comentar sobre tudo com as companhias . "Vamos fazer o Oscar do nosso grupo de amigos. Uma amiga fez um formulário com várias categorias tipo melhor look do ano, melhor dupla do ano, melhor foto do ano e votamos", conta Maria Beatriz, sobre a programação da noite.

Pedro assistiu a todos os filmes indicados para categoria de Melhor filme e sua torcida está centrada em Conclave e Ainda estou aqui. "Claro que o Brutalista não é esquecido, mas aqueles dois me pegaram demais, foram os únicos a que assisti mais de uma vez no cinema. Quem diria que iríamos ficar torcendo pro Cardial Lawrence e pra Eunice Paiva em uma mesma noite?", brinca o estudante. Para Maria Beatriz, a torcida também é para o longa brasileiro e gostaria que Duna: Parte 2 não saísse de mãos vazias.

Bruno Reis, gestor comercial de 34 anos, e Cacau Borges, artista e historiadora de 36 anos, levam muito a sério a cerimônia de premiação. Com decoração feita à mão, roupas de gala e prêmios criados pelo grupo, os amigos têm essa tradição há mais de cinco anos e tudo começou em um grupo de whatsapp. Foi criado um grupo para discutir filmes e séries. Bruno e Cacau sempre comentaram as premiações nesse espaço. "Somos aqueles amigos mais ligados nos filmes, que curtem, assistem, comentam. Popularmente, o pessoal chama de cinéfilo, mas a gente só gosta de cinema mesmo", brinca Bruno. Em uma conversa, Cacau enviou uma foto de um vestido de gala que iria usar e ironizou que estava a caminho de Los Angeles para a premiação. "Essa brincadeira virou inspiração para a gente fazer uma reunião com a galera para assistir todo mundo junto, nesse clima de gala. Desde então, todos os anos, nos reunimos no estilo para acompanhar a premiação", destaca a dupla.

O grupo também organiza a própria premiação. São três grandes prêmios na noite dos amigos: o primeiro é o Prêmio Glória Pires de Proficiência Cinematográfica, que distingue quem acertou menos as escolhas da Academia. "Premiamos quem marcou menos pontos com um filme bem legal para ela se inteirar da sétima arte. Este ano vai ser o polêmico Shakespeare Apaixonado, mas já foi As Branquelas, por exemplo", contam Bruno e Cacau. Quem marcar mais pontos na noite leva para casa o prêmio Rubens Ewald Filho de Pedância Cinéfila. Nessa categoria, Bruno já possui duas estatuetas e está em busca da terceira. Fechando a premiação da noite, o prêmio Ronaldo Ésper Haute Couture consagra o casal mais estiloso da festa.

Bruno e Cacau pedem desculpas a Fernanda Torres, mas estão torcendo para a atriz e para o filme de Walter Salles em clima de Copa do Mundo. Para eles, Ainda Estou Aqui precisa trazer de volta de Los Angeles pelo menos uma estatueta. Além disso, a torcida foi declarada para Coralie Fargeat, diretora de A substância, nas categorias de Melhor direção e Melhor roteiro original, e para Jarin Blascke, em Melhor fotografia, por Nosferatu.

Para curtir de outra forma

Para aqueles que não organizaram algo com os amigos a tempo, existem opções na cidade para assistir à premiação. O Culto Rock Bar irá sediar um baile de máscaras com transmissão do Oscar amanhã. "O pessoal começou a pedir para passarmos o Oscar, e, como caiu no meio do carnaval, bolei esse baile de máscaras, mais chique, meio carnaval de Veneza, a la 'De olhos bem fechados' (o filme). Virou um baile chique, elegante e misterioso/sexy, mas sem deixar de ser carnavalesco", destaca Bianca Martim, dona do local.

Outra opção é o Palomina Wine Bar, o local irá exibir a premiação para aqueles que desejam comemorar o carnaval com uma taça de vinho. "O Oscar no Palomina é pensado nos mínimos detalhes. Do ambiente à seleção de vinhos, tudo é construído para que a noite tenha o clima de uma verdadeira gala", comenta o sócio, Lucas Vaz.

A equipe do local tem acompanhado a temporada de premiações de perto e compartilhou com o Correio algumas de suas apostas. Para Melhor filme internacional, Lucas comenta que a categoria promete ser histórica para o Brasil e aposta em Ainda estou aqui. Já para Melhor atriz, acha que Demi Moore chega com grande nome. "Seja qual for o resultado, já sabemos que essa noite será memorável - e, no Palomina, brindaremos a cada grande momento", finaliza o sócio.