Fernanda Torres participa do jantar pré-Oscar com look da Chanel

Na noite deste sábado (1º/3), ocorreu o jantar pré-Oscar no Chateau Marmont, em Los Angeles. O elenco e a equipe de Ainda estou aqui se reuniram no evento, com presença de Fernanda Torres, Selton Mello e Walter Salles, entre outros.

Vestida com um look da Chanel, Fernanda utilizou as redes sociais neste domingo (2/3) para compartilhar alguns momentos do jantar. Confira:

A cerimônia de premiação do Oscar será realizada neste domingo (2/3), a partir das 21h, transmitida no Brasil pela TV Globo (exceto Rio de Janeiro), TNT e Max.