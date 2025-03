Confira as previsões do 'The New York Times' para o Oscar 2025

O jornal norte-americano The New York Times publicou, na quinta (27/2), as previsões de vitórias do Oscar 2025, cuja aposta de vitória na categoria de Melhor Atriz caiu nas graças de Fernanda Torres. O jornal ainda prevê Ainda estou aqui como vencedor de Melhor Filme Internacional.

Conforme o jornalista Kyle Buchanan, o cenário das premiações é um dos mais imprevisíveis dos últimos anos, no qual a disputa de Melhor atriz é acirrada. Entre as possíveis vencedoras da categoria, Buchanan antecipa uma forte competição entre a protagonista do longa de Walter Salles, Demi Moore (A substância) e Mikey Madison (Anora). Também concorrem Cynthia Erivo, de Wicked, e Karla Sofía Gascón, de Emilia Pérez.

O lançamento tardio da história da família Paiva nos cinemas estadunidenses, em comparação aos demais concorrentes, e a conquista de Fernanda no Globo de Ouro são fortes influências positivas para a brasileira na opinião do jornalista.

"Ser a última concorrente a ser vista vale a pena, e ela (Fernanda Torres) tem recebido muitos votos de membros da Academia. Com a disputa tão acirrada entre Moore e Madison, me pergunto se os votantes não ficarão tentados a escolher Torres como uma alternativa de terceiro partido. Qualquer uma dessas mulheres pode ganhar."

















Na categoria de Melhor Filme Internacional, o jornal aposta fortemente em Ainda estou aqui. A expectativa do troféu ao longa brasileiro surgiu, principalmente, após as recentes polêmicas envolvendo a protagonista de Emilia Pérez, anteriormente tido como provável vencedor.

O The Hollywood Reporter ainda publicou um texto que pondera uma possível retratação da extrema direita no Brasil caso a produção saia vitoriosa da cerimônia. Para o jornalista Steven Zeitchik, o reconhecimento da história de Marcelo Rubens Paiva pode "ajudar a incentivar o Supremo Tribunal Federal liberal do país a tomar medidas contra o ex-líder Jair Bolsonaro."

A cerimônia de premiação do Oscar será realizada neste domingo (2/3), a partir das 21h, transmitida no Brasil pela TV Globo, TNT e Max.