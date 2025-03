Harrison Ford não participará do Oscar devido ao herpes zoster

Cena do filme 'Indiana Jones e a Relíquia do Destino', com Harrison Ford - (crédito: Jonathan Olley/Lucasfilm Ltd.)

O ator Harrison Ford, de 82 anos, cancelou a participação na cerimônia do Oscar neste domingo (2/3) devido ao diagnóstico de herpes zoster, segundo a revista People. A organização da maior premiação de cinema do mundo foi informada da ausência de Ford neste sábado (1º/3).

Também conhecido como ‘cobreiro’, o herpes zoster é causado pelo vírus varicela zoster, o mesmo responsável por causar a catapora. Tal vírus pode permanecer latente no organismo durante toda a vida e se manifestar em um momento de queda de imunidade, especialmente em pessoas com mais de 50 anos.

De acordo com um estudo do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC - recomendações do Comitê Consultivo sobre Práticas de Imunização), um a cada três adultos pode desenvolver a doença em algum momento da vida.

Infectologista e gerente médico de vacinas da GSK, Jessé Reis Alves explica que a principal queixa dos pacientes diagnosticados com herpes zoster é a dor: “As sensações de agulhadas, queimação, pontadas e dormência, podem impactar o cotidiano com a família, o trabalho e também a convivência social. Além disso, em alguns casos, o herpes zoster pode evoluir para um quadro de neuralgia pós-herpética,uma dor crônica, que dura pelo menos 90 dias, que requer tratamento específico”.

Segundo o Ministério da Saúde, quem contraiu catapora ao longo da vida pode estar infectado com o vírus causador do herpes zoster, resultado da reativação do varicela zoster. Os principais sintomas da doença incluem lesões pelo corpo, dor, coceiras, erupções, febre e mal-estar.

Dados do CDC estadunidense revelam que cerca de 99,5% da população acima de 40 anos carrega o vírus varicela zoster e estão sob risco de reativação em circunstâncias de queda de imunidade. Porém, independentemente do quão saudável a pessoa se sinta, é imprevisível o momento em que o vírus irá se manifestar.

A doença pode culminar em complicações graves, como neuralgia pós-herpética, sequelas oculares, infecções bacterianas, paralisias e até envolvimento visceral. O risco de complicações aumenta com a idade e em pessoas imunossuprimidas. O herpes zoster é diferente do herpes simples, sendo o segundo causado pelo vírus herpes simplex. A doença pode ser prevenida e tratada, sendo essencial buscar orientação médica.