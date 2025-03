Mari Ávila anuncia gravação picante com ex de Andressa Urach - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Mari Ávila usou suas redes sociais nos últimos dias, e provocou a atenção dos internautas de plantão, em que anunciou que fará uma ‘collab’ com Cassiano França, conhecido também como Kylian Cria, ex-namorado de Andressa Urach, com quem rompeu recentemente.

Através dos Stories do Instagram, a criadora de conteúdo adulto, que também viveu um relacionamento com a ex-vice Miss Bumbum, alimentou as expectativas dos assinantes de plantão, e republicou o print de uma conversa com o rapaz.

"Todo mundo quer"

"Postei uma parada falando que ia gravar com uma pessoa que me pedem muito, todo mundo achando que é você", diz o ex de Andressa Urach. "Tô ansiosa pra isso sair logo, hein? Eu voltando pra São Paulo, vamos agilizar esse momento que todo mundo tanto quer (inclusive eu)", respondeu Mari Ávila.

"Calma, gente, hoje não é ela, mas podem aguardar", disparou Kylian Cria, na legenda. "Vai acontecer, hein? Logo, logo", acrescentou a atual top 1 do Privacy no Brasil.