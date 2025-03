No carnaval, Deborah Secco vibra com reprise de novela icônica - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Deborah Secco, atriz, foi uma das convidadas do camarote Salvador, nesta sexta-feira (28), localizado no bairro de Ondina. Representando uma marca de cerveja e com um look ousado, com direito a barriga trincada de fora, ela comentou sobre a reprise da novela Celebridade, pelo canal Viva, no dia 24 de março.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Na trama de Gilberto Braga, de 2003, a atriz foi a deslumbrada Darlene, que passou a novela inteira querendo ser famosa. "Eu fico muito feliz. É uma novela que marcou muito minha vida, uma personagem que tenho um carinho enorme. A Darlene realmente é sensacional, então poder revê-la mais uma vez é sempre uma alegria enorme", disse.

Leia também: Assédio no carnaval: consentimento é essencial mesmo na folia

A atriz também comentou se a personagem atualmente pode ser cancelada pelo comportamento inconsequente em ser famosa. "Ah, não. Hoje a Darlene ia dar nó em pingo d’água. Ela ia ser uma influencer poderosíssima. Hoje ela ia ta famosa", brincou.

Recentemente, Deborah Secco revelou que tem pressa em vender seu apartamento de R$ 9 milhões, no bairro da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. "Esse apartamento está para vender há bastante tempo. A gente pensou em se mudar para uma casa uns anos atrás ou para uma cobertura. Mas as coisas não andaram, eu botei esse apartamento para vender e não mexi mais nisso, esqueci, deixei passar", explicou à Quem.