Instagram Focado, Eliezer mostra novo shape e resultado de peitoral após ginecomastia

Eliezer, ex-BBB de 35 anos, compartilhou sua rotina de treinos e cuidados com a saúde nas redes sociais nesta quinta-feira (27). Após um treino intenso, ele publicou uma selfie suada no Instagram, exibindo seu shape e revelando o esforço que dedica à sua transformação física. "Uma relação de amor e ódio com o treino de hit funcional. Mas pra mim funciona muito", declarou o marido de Viih Tube, que se dedica ao fitness desde o nascimento de seu filho, Ravi, em novembro de 2023.

A decisão de Eliezer de adotar um estilo de vida saudável veio após a gestação de sua filha, Lua. Ele relembra com pesar o ganho de 22 kg durante a gravidez de sua primeira filha, algo que o motivou a mudar de hábitos na gestação de Ravi. "Quando descobrimos a [gravidez] do Ravi, prometi pra mim mesmo que faria diferente", contou, explicando que ganhou apenas 10 kg e, dessa vez, 6 kg foram de massa magra. Atualmente, o ex-BBB mantém 16% de gordura corporal.

O processo de transformação de Eliezer também incluiu uma cirurgia para ginecomastia, após ele se sentir desconfortável com a aparência de seus peitos. "Minha virada de chave foi quando a Lua nasceu e meus peitos estavam igual de mulher por conta da ginecomastia", relatou, orgulhoso das mudanças. Ele combina treinos diários com uma alimentação equilibrada, sem abrir mão de seus doces preferidos.

Viih Tube, sua esposa, também compartilha a mesma dedicação ao corpo. Ela, que recentemente postou uma foto com um look fitness, tem como objetivo perder 20 kg e comentou de forma bem-humorada sobre a situação: "Bora que tenho só 20 quilinhos pra perder (risos)". Ela também investe em tratamentos estéticos, como criolipólise e cuidados com as estrias, para alcançar sua meta. "Eu sou minha própria meta. Vai dar certo", declarou, motivada a alcançar seus objetivos.