Oscar: vestido de Fernanda Torres levou 450 horas para ser feito

A atriz brasileira Fernanda Torres participa da 97ª edição do Oscar no Dolby Theatre em Hollywood, Califórnia, em 2 de março de 2025. - (crédito: Robyn Beck / AFP)

Vestida com plumas, transparência e brilhos, Fernanda Torres desfilou pelo tapete vermelho do Oscar usando um vestido da última coleção de alta costura da Chanel.

O vestido conta com duas mil peças bordadas e levou 450 horas para ser feito, quase 19 dias. Foi o brasileiro Antônio Frajado, que trabalha com a escolha de figurinos para a atriz há mais de 15 anos, que está por trás da seleção da peça.

Fernanda ainda usou as redes sociais para aumentar a curiosidade sobre o look que vestiria para a cerimônia. O vídeo, publicado com trilha sonora Com que roupa?, de Noel Rosa, foi dirigido pelo marido da atriz, Andrucha Waddington. A presença de Fernanda no desfile de alta costura da Chanel em janeiro levantou suspeitas de que o vestido do Oscar poderia ser da grife.

O stylist acompanhou Fernanda a Los Angeles para ajudá-la na semana de eventos e contou, em entrevista ao Fantástico, sobre a escolha de look: "Estávamos atentos aos looks porque já tínhamos começado uma relação com a grife. Eu assisti ao desfile on-line e selecionei o vestido. Ao mandar a foto para Fernanda, ela disse que era o mesmo que ela tinha gostado. Foi uma dupla confirmação! Na sequência, provou o vestido e o modelo do desfile coube nela. Claro que foi feito um especialmente para ela, mas já naquele dia a gente conseguiu ver como ficaria. Seguimos firmes na cor preta e honrando a memória de Eunice Paiva”.

Fernanda Torres concorre ao prêmio de Melhor atriz.