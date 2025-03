Meio artístico celebra vitória do longa brasileiro

O Oscar de Melhor Filme Internacional vencido por Ainda estou aqui parou o país. Em meio a blocos de carnaval, o povo vibrou com a vitória do longa de Walter Salles, que tem performance memorável de Fernanda Torres.

Após o anúncio da conquista da primeira estatueta obtida pelo Brasil na premiação norte-americana do cinema norte-americano, os brasileiros utilizaram as redes sociais para demonstrar o orgulho e a alegria com esse momento histórico.

O ator Selton Mello, que estava presente à premiação, publicou em seu perfil do Instagram um vídeo do momento em que o longa brasileiro foi premiado. Na legenda, declara: "A tranquilidade de quem estava sentindo enquanto minha amada Daniela Thomas quase desmaiava. Brasil no topo! Fizemos história". No vídeo, é possível ver o ator e a cineasta Daniela Thomas momentos antes da nomeação de Ainda estou aqui como Melhor Filme Internacional.



















































Em entrevista ao Good Morning America, Walter Salles, diretor de Ainda estou aqui, comemorou o primeiro Oscar do Brasil. "Essa é a culminação de sete anos de imersão para desenvolver e contar essa história. É a primeira vez que o cinema brasileiro recebe esse prêmio. Então, do ponto de vista simbólico, é realmente muito significativo", destacou.

No meio cinematográfico, o diretor mexicano Guillermo del Toro, ganhador do Oscar de Melhor Filme com A forma da água, publicou: "Walter ganhou, Brasil ganhou". No início do dia da premiação, o cineasta já havia manifestado sua torcida para Ainda estou aqui e desejou que o Brasil fizesse história na noite do Oscar.

Em seu Instagram, a atriz Dira Paes, comentarista da TV Globo na premiação, publicou: "Por semanas repetimos uma frase simples da Fernanda Torres, mas com tanto significado que virou icônica: 'A vida presta. É verdade, Fernanda. A vida, apesar de tanta dificuldade, nos presenteia com momentos como esse, um filme tão importante pro momento do nosso país, uma atriz reconhecida no mundo todo, uma história que merece ser contada. E foi. Dignamente e genialmente por Walter Salles. Parabéns pelas indicações e pelo prêmio inédito pra nossa arte. Parabéns a todas e todos que fizeram esse filme chegar onde chegou, que fizeram a memória de Eunice Paiva chegar onde chegou. A vida presta demais", celebrou Dira.

Gilberto Gil também utilizou suas redes sociais para parabenizar a equipe de Ainda estou aqui. "Que sigamos cada vez mais enxergando nosso valor. Parabéns, Nanda, Selton, Walter, Eunice, Marcelo e todos os envolvidos nesta obra e neste feito histórico", compartilhou o músico. A postagem acompanha um vídeo antigo de Gil no qual ressalta a importância da redemocratização e do povo brasileiro.

