Glamour e decepções no tapete vermelho

Antes de atores, atrizes e diretores brilharem na premiação, eles surpreendem ou decepcionam no tapete vermelho. Roupas similares aos papéis de cada um, elencos com as mesmas cores e momentos de encontro entre parceiros de equipe tomaram conta do início da transmissão do Oscar.

Selton Mello foi o primeiro brasileiro a pisar no tapete mais famoso do cinema mundial. O ator, com um terno preto Dolce e Gabbana, usava um anel que chamou a atenção. Ele escolheu o acessório para homenagear a mãe, que morreu em 2024. E além do anel, usou um broche de uma flor preta em referência a Rubens Paiva.

Já o diretor Walter Salles sempre utiliza o mesmo terno nas premiações e diferencia a gravata. Para a noite do Oscar, escolheu uma gravata preta.

A atriz Fernanda Torres, também vestida de preto, desfilou no tapete vermelho com um Chanel com dois mil elementos bordados. A peça é da última coleção da marca de luxo, e a brasileira brilhou na sua chegada à premiação.

Fernanda já havia usado Chanel outras vezes na temporada, e sua mãe, Fernanda Montenegro, também estava de preto quando esteve na cerimônia do Oscar em 1999.



















































Pontos positivos

Outra brasileira marcou presença no tapete vermelho. A atriz Bruna Marquezine surpreendeu e compareceu à cerimônia do Oscar pela primeira vez . Ela vestia um Versace branco com silhueta marcada, semelhante à forma do vestido de Demi Moore, que optou por um vestido brilhante da Giorgio Armani Privé e encantou na chegada.

Cynthia Erivo, por sua vez, ostentou um vestido preto maximalista, da Louis Vuitton, que ornou com tudo que a atriz tem apresentado na temporada de prêmios. Outro destaque foi Anok Yai, que marcou presença no tapete vermelho com um vestido coral e plumas pretas.

Entre os homens, o ator Omar Apollo apareceu vestido de Valentino, que ousou com um acessório de cabeça e na escolha de uma echarpe para compor o terno.

Pontos negativos

Mikey Madison venceu a estatueta de melhor atriz com um Dior tomara que caia com o busto preto e calda rosa clara. Apesar de ser um modelo clássico, o vestido deixou a desejar no corte e glamour. Outra premiada da noite que teve uma escolha ousada na roupa foi Zoe Saldaña. A atriz vestiu Saint Laurent com decote reto cheio de pedras e camadas de balonê em tom vinho. O vestido tem um corte incomum e inusitado, que não agradou o público.

Timothée Chalamet estava com um terno amarelo manteiga da Givenchy. O ator se diferenciou do clássico masculino do terno preto com uma escolha chamativa de cor.

Por sua vez, a cantora Doja Cat usou um Pierre Balmain vintage de 1953, acompanhado de um cachecol, ambos com estampa de leopardo, com decote coração e o cabelo curto com as pontas descoloridas. Mesmo que o estilo usual da artista seja ousado, a combinação não trouxe o glamour característico da premiação.